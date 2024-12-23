Катерина Бужинська показалася з чоловіком та дітьми в горах — відео

Бужинська замилувала кадрами з родиною на відпочинку в Болгарії
Співачка Катерина Бужинська разом зі своїми дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим вирушила на зимовий відпочинок. Артистка із родиною показалася на гірськолижному курорті в Болгарії.
Щасливими відео з двійнятами Катерина поділилася в Instagram.
Бужинська повеселилася з дітьми у горах
Вже не вперше зіркова родина віддає перевагу зимовому відпочинку на гірських схилах у Болгарії. Перед різдвяними святами Катерина разом із молодшими дітьми-двійнятами — 7-річними Катрусею та Дмитриком — теж вирушила кататися на лижах.
У своєму блогу співачка опублікувала відео, на якому разом із сином та донькою танцює на тлі засніжених краєвидів. Також зіркова матуся з двійнятами покаталася на санчатах із собаками та зробили снігових янголів.
"Безцінний час проведений з дітками! Вони так швидко ростуть", — написала під відео Бужинська.
На рідкісних кадрах артистка показала і свого чоловіка, який є громадянином Болгарії.
Раніше Ірина Федишин показала, як разом з чоловіком розважається на зимовому курорті в США.
Також ми писали, що Наталія Могилевська розповіла, як з доньками планує зустрічати Новий рік.
Читайте Новини.LIVE!