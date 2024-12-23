Катерина Бужинська показалася з чоловіком та дітьми в горах — відео

Катерина Бужинська з дітьми. Фото: instagram.com/buzhynska

Співачка Катерина Бужинська разом зі своїми дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим вирушила на зимовий відпочинок. Артистка із родиною показалася на гірськолижному курорті в Болгарії.

Щасливими відео з двійнятами Катерина поділилася в Instagram.

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Вже не вперше зіркова родина віддає перевагу зимовому відпочинку на гірських схилах у Болгарії. Перед різдвяними святами Катерина разом із молодшими дітьми-двійнятами — 7-річними Катрусею та Дмитриком — теж вирушила кататися на лижах.

У своєму блогу співачка опублікувала відео, на якому разом із сином та донькою танцює на тлі засніжених краєвидів. Також зіркова матуся з двійнятами покаталася на санчатах із собаками та зробили снігових янголів.

"Безцінний час проведений з дітками! Вони так швидко ростуть", — написала під відео Бужинська.

Катерина Бужинська з дітьми на відпочинку. Фото: instagram.com/buzhynska

На рідкісних кадрах артистка показала і свого чоловіка, який є громадянином Болгарії.

Катерина Бужинська з чоловіком. Фото: instagram.com/buzhynska

Раніше Ірина Федишин показала, як разом з чоловіком розважається на зимовому курорті в США.

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