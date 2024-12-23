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Бужинська замилувала кадрами з родиною на відпочинку в Болгарії

23 грудня 2024 11:16
Марія Покровська - Редактор
Катерина Бужинська показалася з чоловіком та дітьми в горах — відео
Катерина Бужинська з дітьми. Фото: instagram.com/buzhynska
Марія Покровська - Редактор

Співачка Катерина Бужинська разом зі своїми дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим вирушила на зимовий відпочинок. Артистка із родиною показалася на гірськолижному курорті в Болгарії.

Щасливими відео з двійнятами Катерина поділилася в Instagram

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Вже не вперше зіркова родина віддає перевагу зимовому відпочинку на гірських схилах у Болгарії. Перед різдвяними святами Катерина разом із молодшими дітьми-двійнятами — 7-річними Катрусею та Дмитриком — теж вирушила кататися на лижах.

У своєму блогу співачка опублікувала відео, на якому разом із сином та донькою танцює на тлі засніжених краєвидів. Також зіркова матуся з двійнятами покаталася на санчатах із собаками та зробили снігових янголів.

"Безцінний час проведений з дітками! Вони так швидко ростуть", — написала під відео Бужинська.

Катерина Бужинська з дітьми на відпочинку
Катерина Бужинська з дітьми на відпочинку. Фото: instagram.com/buzhynska

На рідкісних кадрах артистка показала і свого чоловіка, який є громадянином Болгарії.

Катерина Бужинська з чоловіком
Катерина Бужинська з чоловіком. Фото: instagram.com/buzhynska

Раніше Ірина Федишин показала, як разом з чоловіком розважається на зимовому курорті в США.

Також ми писали, що Наталія Могилевська розповіла, як з доньками планує зустрічати Новий рік.

діти відпочинок Болгарія Катерина Бужинська українські зірки

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12:21 Українські воїни знищили десяток машин та склади РФ — відео

12:15 Київстар закрив деякі тарифи і відкрив нові — скільки коштують

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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