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Могилевська розповіла, як із доньками буде зустрічати свята

19 грудня 2024 10:43
Марія Покровська - Редактор
Наталія Могилевська розкрила свої плани на новорічні свята із доньками
Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Марія Покровська - Редактор

Співачка Наталія Могилевська разом зі своєю родиною готується зустрічати новорічні свята. Артистка вже розпланувала сімейний відпочинок та обрала подарунки для своїх донечок.

Планами на зимовий вікенд зірка поділилася в коментарі "ЖВЛ".

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Як і для більшості артистів, 31 грудня для співачки буде робочим днем. Однак вже 1 січня разом із чоловіком та доньками, 13-річною Мішель та 4-річною Софійкою, зірка вирушить на відпустку.

Могилевська планує насолодитися SPA-відпочинком разом із чоловіком, в той час як її доньки будуть проводити день в таборі. Натомість ввечері родина буде збиратися разом.

"Діти будуть розважатися, напевно, в якомусь таборі. Це мені сподобалася така тема. А я буду поруч, робитиму масажі, масочки і відпочиватиму. А ввечері ми будемо разом вечеряти. Удень діти при ділі, і мама при ділі", — поділилася Наталія.

Також зіркова матуся вже підготувала подарунки для доньок. Артистка вирішила покласти під ялинку для дівчат іграшку зі штучним інтелектом. 

"Іграшка зі штучним інтелектом, це ж цікаво. У них це новинка. Вона щойно лише прийшла", — поділилася Могилевська.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який влаштувала сюрприз для старшої доньки на день народження.

Також співачка розкрила секрет свого схуднення на 15 кілограмів.

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