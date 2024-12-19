Наталія Могилевська розкрила свої плани на новорічні свята із доньками

Могилевська розповіла, як із доньками буде зустрічати свята
Співачка Наталія Могилевська разом зі своєю родиною готується зустрічати новорічні свята. Артистка вже розпланувала сімейний відпочинок та обрала подарунки для своїх донечок.
Планами на зимовий вікенд зірка поділилася в коментарі "ЖВЛ".
Наталія Могилевська розповіла, де зустрічатиме Новий рік
Як і для більшості артистів, 31 грудня для співачки буде робочим днем. Однак вже 1 січня разом із чоловіком та доньками, 13-річною Мішель та 4-річною Софійкою, зірка вирушить на відпустку.
Могилевська планує насолодитися SPA-відпочинком разом із чоловіком, в той час як її доньки будуть проводити день в таборі. Натомість ввечері родина буде збиратися разом.
"Діти будуть розважатися, напевно, в якомусь таборі. Це мені сподобалася така тема. А я буду поруч, робитиму масажі, масочки і відпочиватиму. А ввечері ми будемо разом вечеряти. Удень діти при ділі, і мама при ділі", — поділилася Наталія.
Також зіркова матуся вже підготувала подарунки для доньок. Артистка вирішила покласти під ялинку для дівчат іграшку зі штучним інтелектом.
"Іграшка зі штучним інтелектом, це ж цікаво. У них це новинка. Вона щойно лише прийшла", — поділилася Могилевська.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який влаштувала сюрприз для старшої доньки на день народження.
Також співачка розкрила секрет свого схуднення на 15 кілограмів.
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