Ірина Федишин показала, як з чоловіком відпочиває у США — фото

Ірина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, наразі перебуває у США на гастролях. Попри насичений концертний графік, родина знайшла час для розваг.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото з відпочинку.

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Вже майже місяць виконавиця перебуває за океаном, де дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

У перерві між виступами співачка та її чоловік виділили час на маленький сімейний вікенд. Родина з'їздила на один із популярних у США гірськолижних курортів Міннеаполісу в штаті Міннесота.

Співачка Ірина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сама не знаю як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", — поділилася співачка.

У своєму блогу Федишин поділилася щасливими світлинами з чоловіком. Подружжя позувало у лижних костюмах на тлі засніжених краєвидів.

Ірина Федишин з чоловіком. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше Ірина Федишин повідомила, де буде зустрічати Новий рік.

Також ми писали, що російські кіберзлочинці зробили зі співачки українську біженку в США.