Ірина Федишин показала, як з чоловіком відпочиває у США — фото

Ірина Федишин показала, як разом із чоловіком розважається у США
Співачка Ірина Федишин разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, наразі перебуває у США на гастролях. Попри насичений концертний графік, родина знайшла час для розваг.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото з відпочинку.
Ірина Федишин з чоловіком покаталися на лижах у США
Вже майже місяць виконавиця перебуває за океаном, де дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.
У перерві між виступами співачка та її чоловік виділили час на маленький сімейний вікенд. Родина з'їздила на один із популярних у США гірськолижних курортів Міннеаполісу в штаті Міннесота.
"Сама не знаю як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", — поділилася співачка.
У своєму блогу Федишин поділилася щасливими світлинами з чоловіком. Подружжя позувало у лижних костюмах на тлі засніжених краєвидів.
Раніше Ірина Федишин повідомила, де буде зустрічати Новий рік.
Також ми писали, що російські кіберзлочинці зробили зі співачки українську біженку в США.
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