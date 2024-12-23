Екатерина Бужинская показалась с мужем и детьми в горах — видео

Екатерина Бужинская с детьми. Фото: instagram.com/buzhynska

Певица Екатерина Бужинская вместе со своими детьми и мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым отправилась на зимний отдых. Артистка с семьей показалась на горнолыжном курорте в Болгарии.

Счастливыми видео с двойняшками Екатерина поделилась в Instagram.

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Уже не впервые звездная семья предпочитает зимний отдых на горных склонах в Болгарии. Перед рождественскими праздниками Екатерина вместе с младшими детьми-близнецами — 7-летними Катюшкой и Дмитриком — тоже отправилась кататься на лыжах.

В своем блоге певица опубликовала видео, где вместе с сыном и дочерью танцует на фоне заснеженных пейзажей. Также звездная мамочка с двойняшками покаталась на санках с собаками и сделали снежных ангелов.

"Бесценное время проведено с детьми! Они так быстро растут", — написала под видео Бужинская.

Екатерина Бужинская с детьми на отдыхе. Фото: instagram.com/buzhynska

На редких кадрах артистка показала и своего мужа, являющегося гражданином Болгарии.

Екатерина Бужинская с мужем. Фото: instagram.com/buzhynska

Ранее Ирина Федишин показала, как вместе с мужем развлекается на зимнем курорте в США.

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