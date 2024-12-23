Екатерина Бужинская показалась с мужем и детьми в горах — видео

Бужинская умилила кадрами с семьей на отдыхе в Болгарии
Певица Екатерина Бужинская вместе со своими детьми и мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым отправилась на зимний отдых. Артистка с семьей показалась на горнолыжном курорте в Болгарии.
Счастливыми видео с двойняшками Екатерина поделилась в Instagram.
Бужинская повеселилась с детьми в горах
Уже не впервые звездная семья предпочитает зимний отдых на горных склонах в Болгарии. Перед рождественскими праздниками Екатерина вместе с младшими детьми-близнецами — 7-летними Катюшкой и Дмитриком — тоже отправилась кататься на лыжах.
В своем блоге певица опубликовала видео, где вместе с сыном и дочерью танцует на фоне заснеженных пейзажей. Также звездная мамочка с двойняшками покаталась на санках с собаками и сделали снежных ангелов.
"Бесценное время проведено с детьми! Они так быстро растут", — написала под видео Бужинская.
На редких кадрах артистка показала и своего мужа, являющегося гражданином Болгарии.
Ранее Ирина Федишин показала, как вместе с мужем развлекается на зимнем курорте в США.
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