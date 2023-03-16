Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Співачка Катерина Бужинська

Напередодні, в рамках Тижня моди в Парижі співачка Катерина Бужинська презентувала пісню "Я дам тобі крила". Відкладати прем’єру кліпу артистка не стала.

Відео на композицію з’явилось на YouTube-каналі Бужинської.

Деталі

Під час показу бренду MaryLu українських дизайнерок Мар’яни та Марти Назарчук, Катерина Бужинська вийшла на подіум на тільки заради дефіле, але й для виконання нової патріотичної пісні. Відеорядом до нової етноколекції "Свобода" став кліп співачки "Я дам тобі крила". Моделі виходили на подіум у мотузках на руках, які символізували тягар, з яким зараз живуть українці. У кінці перформансу дівчата зривали їх.

За словами Бужинської, нова композиція про мужність та відважність українських чоловіків.

"У відеороботі "Я дам тобі крила" ми показали, що зараз відчувають українці. У священній для нас війні ми відстоюємо свою Батьківщину, її славетну історію та національну культуру, надзвичайно красиву мову, традиції, музику... Сьогодні мій народ змінив мереживні вишиванки на камуфляж. Чоловіки й жінки стали пліч-о-пліч на захист Батьківщини, а вдома їх лишилися чекати жінки-берегині, що несуть в собі потужну енергію, є бійцями молитовного фронту й щодня посилають свій позитив, духовну міць незламним воїнам, благають Бога і Всесвіт про захист для кожного українського солдата", — прокоментувала прем’єру Бужинська.

Автором пісні виступили композитор Руслан Квінта та шоумен Андрій Войніков. Історію закоханих у кліпі показали заслужені майстри спорту України, професійні танцюристи Віталій Загоруйко та Наталя Слісаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній ректор, а нині президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ. Також ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували відео на спільну композицію "Шлях до перемоги".