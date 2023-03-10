Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ
Від початку повномасштабної війни багато українських артистів присвятили нові пісні захисникам та захисницям нашої країни. Патріотичну композицію "Офіцери" та кліп на неї презентував і колишній ректор, а нині президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський.
Відео на нову пісню доступне на YouTube каналі виконавця.
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Деталі
У відео Поплавський постав не один. Компанію йому склали дівчата у національних вбраннях, які підспівували на бек-вокалі. А також музиканти, що грали на барабанах та танцюристи в костюмах козаків. У кліпі показані кадри з військового архіву.
"Лиш вперед, лиш разом. Ви без вагань підете знов наш боронити кордон. Ви наші герої! Бажаю здоров’я, сил та віри у нашу перемогу. Вдячні Збройним силам України", — підписав відео Поплавський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували кліп на спільну композицію "Шлях до перемоги". Також ми розповідали, що переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2023" Kalush Orchestra презентували нову учасницю та першу англомовну пісню.