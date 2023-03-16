Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она
Накануне, в рамках Недели моды в Париже певица Екатерина Бужинская представила песню "Я дам тобі крила". Откладывать премьеру клипа артистка не стала.
Видео на композицию появилось на YouTube-канале Бужинской.
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Во время показа бренда MaryLu украинских дизайнеров Марьяны и Марты Назарчук, Екатерина Бужинская вышла на подиум не только ради дефиле, но и для исполнения новой патриотической песни. Видеорядом в новую этноколлекцию "Свобода" стал клип певицы "Я дам тобі крила". Модели выходили на подиум в веревках на руках, символизировавших груз, с которым сейчас живут украинцы. В конце перформанса девушки срывали их.
По словам Бужинской, новая композиция о мужестве и отважности украинских мужчин.
"В видеоработе "Я дам тобі крила" мы показали, что сейчас чувствуют украинцы. В священной для нас войне мы отстаиваем свою Родину, ее славную историю и национальную культуру, чрезвычайно красивый язык, традиции, музыку... Сегодня мой народ сменил кружевные вышиванки на камуфляж. Мужчины и женщины стали бок о бок в защиту Родины, а дома их остались ждать женщины-берегини, которые несут в себе мощную энергию, являются бойцами молитвенного фронта и ежедневно посылают свой позитив, духовную мощь несокрушимым воинам, молят Бога и Вселенная о защите для каждого украинского солдата", — прокомментировала премьеру Бужинская.
Автором песни выступили композитор Руслан Квинта и шоумен Андрей Войников. Историю влюбленных в клипе показали заслуженные мастера спорта Украины, профессиональные танцоры Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко.
Напомним, ранее мы писали, что бывший ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств, певец Михаил Поплавский в своем стиле представил клип об офицерах ВСУ. Также мы рассказывали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали видео на совместную композицию "Шлях до перемоги".