Cardi B та репер Offset презентували спеціальне романтичне меню у McDonald's

Cardi B та репер Offset презентували спеціальне меню у McDonald's до дня закоханих
Напередодні найромантичнішого дня року, 14 лютого, чимало знаменитостей підготували сюрприз для своїх шанувальників. Серед них і зіркова парочка, американські реп-виконавці Cardi B та Offset.
Про це знаменитості повідомили у своїх соцмережах.
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Сет від Cardi B та Offset включає чизбургер із соусом барбекю та великою кока-колою (уподобання Cardi B), великі порції сира, картоплі фрі та яблучного пирога. McDonald's не оприлюднив рекомендовану ціну на нову страву — це визначатиметься окремими ресторанами та може змінюватись залежно від місця розташування.
"Незалежно від того, збираюся я на вечірнє побачення чи перекусити після вечірніх сеансів у студії, я завжди прошу Offset взяти мене до McDonald's. А тепер у нас є страва, названа на нашу честь! Я хочу, щоб усі мої шанувальники спробували це — особливо з цим соусом барбекю", — розповіла Cardi B в пресрелізі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ріанна повернулася на сцену та натякнула на другу вагітність. Також ми розповідали, що гурт Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект.