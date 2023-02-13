Cardi B и рэпер Offset презентовали специальное романтическое меню в McDonald's

Американские рэп-исполнители Cardi B и рэппер Offset

В канун самого романтического дня года, 14 февраля, многие знаменитости подготовили сюрприз для своих поклонников. Среди них и звездная парочка, американские рэп-исполнители Cardi B и Offset.

Об этом знаменитости сообщили в своих соцсетях.

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Сет от Cardi B и Offset включает в себя чизбургер с соусом барбекю и большой кока-колой (избранное Cardi B), большие порции сыра, картофеля фри и яблочного пирога. McDonald's не обнародовал рекомендованную цену на новое блюдо — это будет определяться отдельными ресторанами и может варьироваться в зависимости от местоположения.

"Независимо от того, собираюсь я на вечернее свидание или перекусить после вечерних сеансов в студии, я всегда прошу Offset взять меня в McDonald's. А теперь у нас есть блюдо, названное в нашу честь! Я хочу, чтобы все мои поклонники попробовали это — особенно с этим соусом барбекю", — рассказала Cardi B в пресс-релизе.

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