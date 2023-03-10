Чим займається та як живе Чак Норріс

Актор Чак Норріс та політик Дональд Трамп

Американському кіноактору і майстру бойових мистецтв Чаку Норрісу 10 березня виповнюється 83 роки. Останнє десятиліття він не знімається в фільмах, і на те є причина. Зірка неодноразово виступав за малопопулярні ініціативи у США та бойкотував переобрання Барака Обами на другий президентський строк.

Новини.LIVE розкаже, як живе останні роки виконавець ролі Корделла Вокера в серіалі "Вокер, техаський рейнджер".

Кар'єра

Останній фільм, в якому зіграв американський актор, вийшов 2012 року. У стрічці "Нестримні 2" він з'явився з багатьма суперзірками: Сільвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джейсеном Стейтемом, Брюсом Віллісом та багатьма іншими. Фільм зібрав у світовому прокаті 315 млн доларів.

З того часу Чак Норріс не знімався у фільмах та рідко відвідував світські заходи. Актор завершив кар'єру заради своєї дружини, колишньої моделі Джині О'Келлі, яка на 23 роки молодше. 2013-го у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, і Норріс приділив увесь свій час, щоб піклуватися про неї. Пара щаслива у шлюбі і зараз.

2020 року він виступив гостем в епізоді телесеріалу "Гаваї 5.0". Також досвідчений актор знявся в кількох малобюджетних рекламах. Більше в Голлівуді Норріса не бачили.

Політична позиція та статки

Норріс живе зі своєю сім’єю у Техасі. Цей штат є одним з найконсервативніших у США. А ось кіноактора, скоріш за все, можна назвати радикальним. Ще 2009 року Норріс підтримував створення незалежної держави біля штату. На його думку, після того, як американський уряд "підвів" їх, спровокувавши в країні економічний занепад, Техас може претендувати на самовизначення. Актор запевняв, що він зміг би стати ідеальним кандидатом на пост президента нової держави.

Тож не дивно, що 2012 року Чак записував відео проти переобрання Барака Обами на другий президентський термін. А 2016-го підтримав Дональда Трампа на президентських виборах у США. І це в той час, як більшість знаменитостей виступали проти одіозного бізнесмена.

Також Чака Норріса не дуже й полюбляють представники ЛГБТ-спільноти. Кіноактор став одним з перших у шоу-бізнесі, хто підтримав заборону одностатевих шлюбів у Каліфорнії.

Зараз Чак та його дружина керують водопровідною компанією під назвою CForce зі своєї власності в Техасі. Вони також очолюють некомерційну організацію KickstartKids, яка проводить уроки карате для дітей. За оцінками експертів, статки Чака Норріса становлять 70 мільйонів доларів.

Однак ця цифра могла бути більшою. Пару років тому він безрезультатно подав до суду на компанії CBS і Sony. Норріс вимагав 30 мільйонів доларів, стверджуючи, що він має право на 23% прибутку від серіалу та бренду "Вокер, техаський рейнджер".

Він також подав до суду на компанію за використання його імені для реклами лікування еректильної дисфункції. Позов почався, коли його дружина помітила шахрайську рекламу із заголовком "Сьогодні трагічний кінець Чака Норріса". Втім, всі позови актор програв. Як і Дональд Трамп на попередніх президентських виборах, на яких переміг Джо Байден.

Нагадаємо, раніше ми писали маловідомі факти про голлівудську акторку Шерон Стоун, якій виповнилось 65 років. Також ми розповідали про знаменитостей, які бачили НЛО та вірять у прибульців.