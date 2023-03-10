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Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

10 марта 2023 09:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чем занимается и как живет Чак Норрис
Актер Чак Норрис и политик Дональд Трамп
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американскому киноактеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису 10 марта исполняется 83 года. Последнее десятилетие он не снимается в фильмах, и тому есть причина. Звезда неоднократно выступал за малопопулярные инициативы в США и бойкотировал переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок.

Новини.LIVE расскажет, как живет последние годы исполнитель роли Корделла Уокера в сериале "Уокер, техасский рейнджер".

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Карьера

Последний фильм, в котором сыграл американский актер, вышел в 2012 году. В ленте "Неудержимые 2" он появился со многими суперзвездами: Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джейсеном Стейтемом, Брюсом Уиллисом и многими другими. Фильм собрал в мировом прокате 315 миллионов долларов.

С тех пор Чак Норрис не снимался в фильмах и редко посещал светские мероприятия. Актер завершил карьеру ради своей жены, бывшей модели Джинни О'Келли, которая на 23 года младше. В 2013-м у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, и Норрис уделил все свое время, чтобы заботиться о ней. Пара счастлива в браке и сейчас.

В 2020 году он выступил гостем в эпизоде телесериала "Гавайи 5.0". Также опытный актер снялся в нескольких малобюджетных рекламах. Больше в Голливуде Норриса не видели.

Политическая позиция и состояние

Норрис живет со своей семьей в Техасе. Этот штат является одним из самых консервативных в США. А вот киноактера, скорее всего, можно назвать радикальным. Еще в 2009 году Норрис поддерживал создание независимого государства на территории штата. По его мнению, после того, как американское правительство "подвело" их, спровоцировав в стране экономический упадок, Техас может претендовать на самоопределение. Актер уверял, что он мог бы стать идеальным кандидатом на пост президента нового государства.

Неудивительно, что в 2012 году Чак записывал видео против переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок. В 2016-м поддержал Дональда Трампа на президентских выборах в США. И это в то время как большинство знаменитостей выступали против одиозного бизнесмена.

Также Чака Норриса не очень-то любят представители ЛГБТ-сообщества. Киноактер стал одним из первых в шоу-бизнесе, кто поддержал запрет однополых браков в Калифорнии.

Сейчас Чак и его жена управляют водопроводной компанией под названием CForce из своей собственности в Техасе. Они возглавляют некоммерческую организацию KickstartKids, которая проводит уроки каратэ для детей. По оценкам экспертов, состояние Чака Норриса составляет 70 миллионов долларов.

Однако эта цифра могла быть больше. Несколько лет назад он безрезультатно подал в суд на компании CBS и Sony. Норрис потребовал 30 миллионов долларов, утверждая, что он имеет право на 23% прибыли от сериала и бренда "Уокер, техасский рейнджер".

Он также подал в суд на компанию за использование его имени для рекламы лечения эректильной дисфункции. Иск начался, когда его жена заметила мошенническую рекламу с названием "Сегодня трагический конец Чака Норриса". Впрочем, все иски актер проиграл. Как и Дональд Трамп, на предыдущих президентских выборах, на которых победил Джо Байден.

Напомним, ранее мы писали малоизвестные факты о голливудской актрисе Шэрон Стоун, которой исполнилось 65 лет. Также мы рассказывали о наменитостях, которые видели НЛО и верят в пришельцев.

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