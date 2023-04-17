Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чи зустрінуться брати Вільям та Гаррі на коронації Чарльза III: прогнози експертів arrow

Чи зустрінуться брати Вільям та Гаррі на коронації Чарльза III: прогнози експертів

17 квітня 2023 09:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чи зустрінуться брати Вільям та Гаррі на коронації Чарльза III: прогнози експертів
Герцог Сассекський, принц Гаррі в Лондоні. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Менш як три тижні залишається до коронації Чарльза III, яка пройде  у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія). Напередодні стало відомо, що принц Гаррі все ж таки прилетить до Лондона, аби взяти участь в урочистостях. 

Видання Daily Mail, посилаючись на королівських експертів, повідомило, чи поспілкуються сини короля наодинці. 

Читайте також:

Чому принци не спілкуються

На початку січня цього року вийшли відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare (Запасний). Герцог Сассекський заявив, що його батьки, король Чарльз III та покійна  принцеса Діана народили його для того, щоб він був донором органів для принца Вільяма, який зараз є першим в черзі на британську корону. 

Також Гаррі розповів про бійку зі старшим братом через Меган Маркл, яку не дуже й люблять у Букінгемському плаці. Через це стосунки між братами не найкращі, і вони не спілкуються. 

Чи зустрінуться брати

Принц Гаррі та Вільям не планують зустрічі для примирення, коли герцог Сассекський відвідає коронацію Чарльза III.  Королівські аналітики вважають, що Гаррі залишить це "на інший час".

Редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард розповіла, що у всіх членів королівської сім’ї "справді щільний графік", і вона вважає, що у Гаррі просто не має шансів залишитися наодинці з кимось.

Королівський аналітик зазначила: було б добре, щоб Гаррі "залишився поруч і був дружнім". Вже відомо, що самостійна подорож герцога Сассекського буде короткою.

"З ввічливості можна подумати, що Гаррі захоче змішатися зі своєю родиною, хоч би як важко йому це було", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III. Також стало відомо, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB