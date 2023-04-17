Чи зустрінуться брати Вільям та Гаррі на коронації Чарльза III: прогнози експертів

Герцог Сассекський, принц Гаррі в Лондоні. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Менш як три тижні залишається до коронації Чарльза III, яка пройде у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія). Напередодні стало відомо, що принц Гаррі все ж таки прилетить до Лондона, аби взяти участь в урочистостях.

Видання Daily Mail, посилаючись на королівських експертів, повідомило, чи поспілкуються сини короля наодинці.

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Чому принци не спілкуються

На початку січня цього року вийшли відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare (Запасний). Герцог Сассекський заявив, що його батьки, король Чарльз III та покійна принцеса Діана народили його для того, щоб він був донором органів для принца Вільяма, який зараз є першим в черзі на британську корону.

Також Гаррі розповів про бійку зі старшим братом через Меган Маркл, яку не дуже й люблять у Букінгемському плаці. Через це стосунки між братами не найкращі, і вони не спілкуються.

Чи зустрінуться брати

Принц Гаррі та Вільям не планують зустрічі для примирення, коли герцог Сассекський відвідає коронацію Чарльза III. Королівські аналітики вважають, що Гаррі залишить це "на інший час".

Редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард розповіла, що у всіх членів королівської сім’ї "справді щільний графік", і вона вважає, що у Гаррі просто не має шансів залишитися наодинці з кимось.

Королівський аналітик зазначила: було б добре, щоб Гаррі "залишився поруч і був дружнім". Вже відомо, що самостійна подорож герцога Сассекського буде короткою.

"З ввічливості можна подумати, що Гаррі захоче змішатися зі своєю родиною, хоч би як важко йому це було", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III. Також стало відомо, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III.