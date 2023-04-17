Чарльз III неожиданно стал богаче королевы Елизаветы II: как ему это удалось

Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS/POOL

Британский монарх Чарльз III официально стал богаче покойной королевы Елизаветы II. Его собственное состояние достигло 600 миллионов фунтов стерлингов, а это на 230 миллионов больше, чем было у матери.

Об этом недавно сообщило издание The Times .

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Главной причиной богатства нового короля стал достаточно специфический образ жизни. Инсайдеры неоднократно жаловались британским таблоидам на скупость Чарльза. Известно, что он редко покупает новые вещи и любит латать старую одежду. Однажды будущий король даже появился на публике в дырявых носках!

Слуги бывшего герцога Корнуольского также рассказывали СМИ об удивительной привычке Чарльза выключать свет по всему дому, чтобы сэкономить на электроэнергии. Возможно, именно из-за такой суровой экономии он смог позволить себе откладывать значительную часть средств, получаемых от своего герцогства.

Интересно, что более 30 лет назад Чарльз запустил свой бренд Duchy Originals (сейчас Waitrose Duchy Organic), специализирующийся на производстве органических продуктов питания.

Не секрет, что много денег также досталось бывшему герцогу в наследство от родителей — королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Таким образом, Чарльз III гарантированно попадает в список самых богатых британцев. Теперь его сложно будет обвинить в том, что он тратит деньги своих подданных.

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