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Чарльз III неожиданно стал богаче королевы Елизаветы II: как ему это удалось

17 апреля 2023 14:44
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Чарльз III неожиданно стал богаче королевы Елизаветы II: как ему это удалось
Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS/POOL
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Британский монарх Чарльз III официально стал богаче покойной королевы Елизаветы II. Его собственное состояние достигло 600 миллионов фунтов стерлингов, а это на 230 миллионов больше, чем было у матери.

Об этом недавно сообщило издание The Times .

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Главной причиной богатства нового короля стал достаточно специфический образ жизни. Инсайдеры неоднократно жаловались британским таблоидам на скупость Чарльза. Известно, что он редко покупает новые вещи и любит латать старую одежду. Однажды будущий король даже появился на публике в дырявых носках!

Слуги бывшего герцога Корнуольского также рассказывали СМИ об удивительной привычке Чарльза выключать свет по всему дому, чтобы сэкономить на электроэнергии. Возможно, именно из-за такой суровой экономии он смог позволить себе откладывать значительную часть средств, получаемых от своего герцогства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Интересно, что более 30 лет назад Чарльз запустил свой бренд Duchy Originals (сейчас Waitrose Duchy Organic), специализирующийся на производстве органических продуктов питания.

Не секрет, что много денег также досталось бывшему герцогу в наследство от родителей — королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Таким образом, Чарльз III гарантированно попадает в список самых богатых британцев. Теперь его сложно будет обвинить в том, что он тратит деньги своих подданных.

Ранее мы уже писали о том, какие знаменитости примут участие в коронации и делились прогнозами экспертов о возможном примирении Гарри и Уильяма.

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