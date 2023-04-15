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Стало відомо, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III

15 квітня 2023 20:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III
Король Чарльз III на одному з заходів. Фото: Reuters/EUROP ROY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже за три тижні у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Більшість відомих артистів не знайшли у своєму концертному графіку час для сина Єлизавети II та відмовились виступати на урочистостях.

Втім, свято не обійдеться без суперзірок, повідомляє видання BBC.

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Хедлайнерами на концерті на честь коронації короля Чарльза III стали Кеті Перрі, Андреа Бочеллі та Лайонел Річі. Також виступлять гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс. 

Від виступу на коронації відмовилися Гаррі Стайлс, Елтон Джон, Роббі Вільямс, гурт Spice Girls, Адель, Ед Ширан та інші імениті артисти. Багато хто у соцмережах вважав таку кількість відмов підозрілою і навіть образливою для чинного монарха.

Біограф королівської сім'ї Крістофер Андерсон сказав, що люди надають занадто багато значення тому, що пояснюється простим нестикуванням в розкладі. Наприклад, Гаррі Стайлс та Ед Ширан зараз перебувають у турі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Сумнівно, що хтось і справді добровільно відмовився б від запрошення виступити на коронації. Це унікальний історичний момент, та й концерт збере величезну кількість глядачів", — заявив він. 

Відзначимо, що коронація Чарльза III пройде 6 травня, а зірковий концерт відгриміть наступного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл залишиться у США та не полетить на урочистості разом з чоловіком, принцом Гаррі. Також ми показували фоторепортаж з першого Великдня королівської родини без Єлизавети ІІ.

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