Чарльз III приїхав до Букінгемського палацу: перші фото в день коронації

Чарльз III їде до Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/PAUL CHILDS

Лічені хвилини залишаються до початку урочистої коронації Чарльза III та Камілли у Лондоні (Велика Британія). До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу. Незабаром Чарльз та Камілла вирушать до Вестмінстерського абатства, де пройде коронація. Тим часом король прибув до Букінгемського палацу.

Новини.LIVE покаже перше фото Чарльза в день коронації.

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74-річний монарх чекав цього дня багато років. Він вже прибув до Букінгемського палацу, звідки разом з Каміллою вирушить до Вестмінстерського абатства. Папараці застали Чарльза III в машині, яка привезла його до резиденції королівської родини. Там він змінить одяг та сяде в карету.

До речі, сьогодні в Лондоні дощить. Що, вочевидь, не дуже тішить монарха.

Чарльз III їде до Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/POOL

Чарльз III їде до Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Нагадаємо, раніше ми писали похвилинний розклад коронації та де українці зможуть її подивитися. Також ми розповідали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації.