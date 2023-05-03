З'явилися ексклюзивні фото генеральної репетиції коронації Чарльза III та Камілли

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Вже цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Рано-вранці 3 травня пройшла генеральна репетиція цієї події за участі тисячі військових. Перехожі змогли побачити карету, з якої Чарльз III та Камілла вітатимуть підданих Сполученого Королівства. Під час репетиції військові пройшли від Букінгемського палацу повз Трафальгарську площу по Даунінг-стріт до Вестмінстерського абатства.

Новини.LIVE покаже яскраві фотографії з королівської репетиції в центрі Лондона.

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Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдати на генеральній репетиції коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдати на генеральній репетиції коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Солдати на генеральній репетиції коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі.

Також ми розповідали, що єдина сестра Чарльза III, принцеса Анна, відреагувала на його плани скоротити королівську родину.