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Чарльз III приехал в Букингемский дворец: первые фото в день коронации

6 мая 2023 11:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III приехал в Букингемский дворец: первые фото в день коронации
Чарльз III едет в Букингемский дворец. Фото: REUTERS/PAUL CHILDS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Считанные минуты остаются до начала торжественной коронации Чарльза III и Камиллы в Лондоне (Великобритания). К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Вскоре Чарльз и Камилла отправятся в Вестминстерское аббатство, где пройдет коронация. Тем временем король прибыл в Букингемский дворец.

Новини.LIVE покажет первое фото Чарльза в день коронации.

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74-летний монарх ждал этот день много лет. Он уже прибыл в Букингемский дворец, откуда вместе с Камиллой отправится в Вестминстерское аббатство. Папарацци застали Чарльза III в машине, привезшей его в резиденцию королевской семьи. Там он сменит одежду и сядет в карету.

К слову, сегодня в Лондоне дождь. Что, очевидно, не очень радует монарха.

Чарльз III едет в Букингемский дворец. Фото: REUTERS/POOL
Чарльз III едет в Букингемский дворец. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Напомним, ранее мы писали поминутное расписание коронации и где украинцы смогут ее посмотреть. Также мы рассказывали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации.

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