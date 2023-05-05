Хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації

Піддані Великої Британії та туристи біля Букінгемського палацу. Фото: Flickr

Вже завтра, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) пройде урочиста коронація Чарльза III та Камілли. До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу. Кульмінацією дійства стане вихід монарха з членами королівської родини на балкон Букінгемського палацу. Втім не всі приєднаються до Чарльза, аби привітати підданих Великої Британії та туристів.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Хто вийде на балкон

Окрім монарха Чарльза III привітати народ з Букінгемського палацу вийдуть 14 членів королівської родини. Принца Гаррі, який не виконує королівських зобов’язань після переїзду до США, громадяни Великої Британії та численні туристи не побачать.

Позиції членів королівської родини Великої Британії на балконі Букінгемського палацу 6 травня 2023 року. Графіка: The Telegraph.

1 — король Чарльз III

2 — королева-консорт Камілла (після коронації стане королевою)

3 — Вільям, принц Уельський

4 — Кейт Міддлтон, принцеса Уельська

5 — Джордж, принц Уельський

6 — Шарлотта, принцеса Уельська

7 — Луї, принц Уельський

8 — Едвард, граф Уессекський

9 — Софі, графиня Уессекська

10 — принцеса Анна

11 — віцеадмірал Тімоті Лоренс (чоловік принцеси Анни)

12 — Едвард, герцог Кентський

13 — принцеса Александра, високоповажна леді Огілві

14 — принц Річард, герцог Глостерський

15 — Біргітта, герцогиня Глостерська

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльза III розкритикували за включення французької страви в меню коронації.

Також ми розповідали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.