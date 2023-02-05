Як Чарльз III та королева-консорт Камілла допомагають онкохворим

Чарльз III та королева-консорт Камілла допомагають онкохворим

В перший тиждень лютого у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти рака. Букінгемський палац нагадав, що новоспечений король Чарльз III та його дружина Камілла допомагають онкохворим вже багато років.

Про це йдеться на сайті королівської родини.

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Чарльз III став патроном благодійної організації Macmillan Cancer Support в 1997 році, коли ще був принцом Уельським. Макміллан надає медичну та фінансову підтримку, а також сприяє кращому лікуванню онкологічних захворювань.

Під час перебування на посаді принца Уельського король також став патроном наступних асоціацій:

Breast Cancer Haven — благодійна організація, яка підтримує фізичні та емоційні потреби будь-кого, ураженого раком молочної залози

Breast Cancer Now, яка сприяє дослідженням світового рівня та кардинальному лікуванню людей, уражених раком молочної залози

Marie Curie Cancer Care, яка надає високоякісний догляд за невиліковно хворими людьми вдома

Penny Brohn — цілісна благодійна організація проти раку, яка запровадила Брістольський підхід до лікування раку

Walk the Walk — кампанія проти раку молочної залози, яка збирає гроші на наукові дослідження.

У 2000 році Чарльз III написав статтю "Рак кишечника: рак, про який ніхто не хоче говорити".

"Цього року захворювання буде діагностовано у понад 30 тисяч людей. Значна частина, близько 18500, помруть. Проте рак кишечника є одним із найбільш виліковних видів раку, який можна запобігти, якщо виявити його досить рано. Ми могли б, і повинні, врятувати кілька тисяч життів на рік. Багато з них — молоді люди, які мають сім’ї, роботу та роблять незліченний внесок у громади, у яких вони живуть", — написав в статті Чарльз III.

Своєю чергою, королева-консорт Камілла є президентом центрів лікування онкологічних захворювань Maggie's з 2008 року. Вони надають необхідну підтримку хворим на рак, окрім медичного лікування. Це може включати інформацію про те, як лікування вплине на пацієнта; емоційну підтримку та практичні поради; і місце, де можна зустрітися та поговорити з людьми, які переживають те саме.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III вперше після скандалу хрещеної матері принца Вільяма, леді Сьюзан Гассі, зустрівся з нею у церкві.Також ми писали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації.