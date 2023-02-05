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Чарльз III и королева-консорт Камилла рассказали, как помогают онкобольным

5 февраля 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как Чарльз III и королева-консорт Камилла помогают онкобольным
Чарльз III и королева-консорт Камилла помогают онкобольным
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В первую неделю февраля в мире отмечают Всемирный день борьбы с раком. Букингемский дворец напомнил, что новоиспеченный король Чарльз III и его жена Камилла помогают онкобольным уже много лет.

Об этом говорится на сайте королевской семьи.

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Подробности

Чарльз III стал патроном благотворительной организации Macmillan Cancer Support в 1997 году, когда был еще принцем Уэльским. Макмиллан оказывает медицинскую и финансовую поддержку, а также способствует лучшему лечению онкологических заболеваний.

Во время пребывания в должности принца Уэльского король также стал патроном следующих ассоциаций:

  • Breast Cancer Haven — благотворительная организация, поддерживающая физические и эмоциональные потребности любого, пораженного раком молочной железы;
  • Breast Cancer Now, которая способствует исследованиям мирового уровня и кардинальному лечению людей, пораженных раком молочной железы;
  • Marie Curie Cancer Care, которая предоставляет высококачественный уход за неизлечимо больными людьми дома;
  • Penny Brohn — целостная благотворительная организация против рака, которая ввела Бристольский подход к лечению рака;
  • Walk the Walk — кампания против рака молочной железы, собирающая деньги на научные исследования.

В 2000 году Чарльз III написал статью "Рак кишечника: рак, о котором никто не хочет говорить".

"В этом году заболевание будет диагностировано у более чем 30 тысяч человек. Значительная часть, около 18500, умрут. Однако рак кишечника является одним из самых излечимых видов рака, который можно предотвратить, если обнаружить его довольно рано. Мы могли бы, и должны, спасти несколько тысяч жизней в год. Многие из них — молодые люди, имеющие семьи, работу и вносящие бесчисленный вклад в общины, в которых они живут", — написал в статье Чарльз III.

В свою очередь, королева-консорт Камилла является президентом центров лечения онкологических заболеваний Maggie's с 2008 года. Они оказывают необходимую поддержку больным раком, кроме медицинского лечения. Это может включать информацию о том, как лечение повлияет на пациента; эмоциональнаю поддержку и практические советы; и место, где можно встретиться и поговорить с людьми, которые переживают то же самое.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма, леди Сьюзан Хасси, встретился с ней в церкви. Также мы писали, что Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на своей коронации.

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