Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько
Молодший брат Чарльза III, принц Едвард, отримав від короля неймовірний подарунок з нагоди дня народження. 10 березня йому виповнилось 59 років.
Про це повідомляє видання BBC.
-
До Києва прибула прем'єрка Фінляндії
-
Папа Римський заявив, що війну в Україні розпалює не лише "російська імперія"
-
Правоохоронці розслідують "зникнення" 5 млн грн, виділених на відновлення парків у Дніпрі
-
Британія виявила фіктивні фірми, через які росіяни відмивали доходи від війни, — ЗМІ
-
Міжнародні партнери надають гуманітарну допомогу лікарням Одеси
-
Полякова зізналась, хто в її родині говорить українською найкраще
-
Окупанти місяць накопичували ракети, аби атакувати Україну, — розвідка
-
Весняний призов 2023: чи мобілізують з онкозахворюванням під час війни
-
В ЗСУ розповіли, чи використовує зараз росія Білорусь для атак проти України
-
Через атаку рф Київ повертається до відключень електроенергії, — ДТЕК
Деталі
"Його Величність Король був радий дарувати титул герцога Единбурзького принцу Едварду, графу Уессекському і Форфару, з нагоди 59-річчя Його Королівської Високості. Титул належатиме принцу Едварду протягом усього життя Його Королівської Високості", — ідеться в офіційній заяві.
Колишнім герцогом Единбурзьким був батько Чарльза III, чоловік Єлизавети II, принц Філіп, який помер 9 квітня 2021 року. Своєю чергою, він отримав цей титул в день свого весілля з тоді ще принцесою Єлизаветою, 20 листопада 1947 року.
Нові герцог і герцогиня Единбурзькі, Софі, прибудуть до Единбурга пізніше. Вони візьмуть участь у заходах з нагоди роковин війни в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Ендрю збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Також ми розповідали, що Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації Чарльза III: до чого тут компанія Apple.