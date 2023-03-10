Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

Король Чарльз III та принц Едвард

Молодший брат Чарльза III, принц Едвард, отримав від короля неймовірний подарунок з нагоди дня народження. 10 березня йому виповнилось 59 років.

Про це повідомляє видання BBC.

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"Його Величність Король був радий дарувати титул герцога Единбурзького принцу Едварду, графу Уессекському і Форфару, з нагоди 59-річчя Його Королівської Високості. Титул належатиме принцу Едварду протягом усього життя Його Королівської Високості", — ідеться в офіційній заяві.

Колишнім герцогом Единбурзьким був батько Чарльза III, чоловік Єлизавети II, принц Філіп, який помер 9 квітня 2021 року. Своєю чергою, він отримав цей титул в день свого весілля з тоді ще принцесою Єлизаветою, 20 листопада 1947 року.

Нові герцог і герцогиня Единбурзькі, Софі, прибудуть до Единбурга пізніше. Вони візьмуть участь у заходах з нагоди роковин війни в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Ендрю збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Також ми розповідали, що Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації Чарльза III: до чого тут компанія Apple.