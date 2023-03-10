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Чарльз III вручил почетный титул своему младшему брату: при чем здесь их отец

10 марта 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Король Чарльз III и принц Эдвард
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Младший брат Чарльза III, принц Эдвард, получил от короля невероятный подарок по случаю дня рождения. 10 марта ему исполнилось 59 лет.

Об этом сообщает издание BBC.

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"Его Величество Король был рад даровать титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфара, по случаю 59-летия Его Королевского Высочества. Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни Его Королевского Высочества", — говорится в официальном заявлении.

Бывшим герцогом Эдинбургским был отец Чарльза III, муж Елизаветы II, принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года. В свою очередь, он получил этот титул в день своей свадьбы с тогда еще принцессой Елизаветой, 20 ноября 1947 года.

Новые герцог и герцогиня Эдинбургская, Софи, прибудут в Эдинбург позже. Они примут участие в мероприятиях по случаю годовщины войны в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что принц Эндрю собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III: при чем здесь компания Apple.

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