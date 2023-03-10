Чарльз III вручил почетный титул своему младшему брату: при чем здесь их отец

Король Чарльз III и принц Эдвард

Младший брат Чарльза III, принц Эдвард, получил от короля невероятный подарок по случаю дня рождения. 10 марта ему исполнилось 59 лет.

Об этом сообщает издание BBC.

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"Его Величество Король был рад даровать титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфара, по случаю 59-летия Его Королевского Высочества. Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни Его Королевского Высочества", — говорится в официальном заявлении.

Бывшим герцогом Эдинбургским был отец Чарльза III, муж Елизаветы II, принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года. В свою очередь, он получил этот титул в день своей свадьбы с тогда еще принцессой Елизаветой, 20 ноября 1947 года.

Новые герцог и герцогиня Эдинбургская, Софи, прибудут в Эдинбург позже. Они примут участие в мероприятиях по случаю годовщины войны в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что принц Эндрю собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III: при чем здесь компания Apple.