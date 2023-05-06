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Чарльз III з родичами вийшов на балкон Букінгемського палацу привітати народ

6 травня 2023 16:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III з родичами вийшов на балкон Букінгемського палацу привітати народ
Члени королівської родини на балконі Букінгемського палацу після коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лондоні (Велика Британія) завершилась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві. Після цього Чарльз та Камілла в легендарній кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року, повернулись до Букінгемського палацу. З відомого балкону король та королева разом з членами королівської родини привітали підданих Сполученого Королівства та туристів.

Новини.LIVE покаже фото з цього чуттєвого моменту святкування коронації Чарльза III.

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Вихід на балкон

Окрім монарха Чарльза III та королеви Камілли, привітати народ з Букінгемського палацу на балкон вийшли 13 членів королівської родини. Серед них Вільям, принц Уельський; Кейт Міддлтон, принцеса Уельська; Джордж, принц Уельський; Шарлотта, принцеса Уельська; Луї, принц Уельський; Едвард, граф Уессекський; Софі, графиня Уессекська; принцеса Анна; віцеадмірал Тімоті Лоренс (чоловік принцеси Анни); Едвард, герцог Кентський; принцеса Александра, високоповажна леді Огілві; принц Річард, герцог Глостерський та Біргітта, герцогиня Глостерська.

Членів королівської родини під сильним дощем вітали тисячі британців та туристів. Всі вони спостерігали за авіашоу.

Чарльз III та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
Члени королівської родини на балконі Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
Члени королівської родини на балконі Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
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Авіашоу біля Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/STEPHANIE LECOCQ
Авіашоу біля Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/ANDREW BOYERS
Британці та туристи на вулицях Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
Британці та туристи на вулицях Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
Чарльз III на балконі Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон у сукні від кутюр і сережках принцеси Діани з’явилась на коронації. Також ми розповідали, що принц Гаррі наодинці з'явився на коронації Чарльза III.

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