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Чарльз III с родственниками вышел на балкон Букингемского дворца поздравить народ

6 мая 2023 16:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III с родственниками вышел на балкон Букингемского дворца поздравить народ
Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца после коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Лондоне (Великобритания) завершилась торжественная церемония коронации Чарльза III, который официально стал королем Соединенного Королевства. Она прошла в Вестминстерском аббатстве. После этого Чарльз и Камилла в легендарной карете Gold State, в которой ехала Елизавета II во время своей коронации в 1953 году, вернулись в Букингемский дворец. С известного балкона король и королева вместе с членами королевской семьи приветствовали подданных Соединенного Королевства и туристов.

Новини.LIVE покажет фото с этого чувственного момента празднования коронации Чарльза III.

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Выход на балкон

Кроме монарха Чарльза III и королевы Камиллы, поздравить народ из Букингемского дворца на балкон вышли 13 членов королевской семьи. Среди них Уильям, принц Уэльский; Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская; Джордж, принц Уэльский; Шарлотта, принцесса Уэльская; Луи, принц Уэльский; Эдвард, граф Уэссекский; Софи, графиня Уэссекская; принцесса Анна; вице-адмирал Тимоти Лоренс (муж принцессы Анны); Эдвард, герцог Кентский; принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви; принц Ричард, герцог Глостерский и Биргитта, герцогиня Глостерская.

Членов королевской семьи под сильным дождем приветствовали тысячи британцев и туристов. Все они наблюдали авиашоу.

Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
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Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
Авиашоу возле Букингемского дворца. Фото: REUTERS/STEPHANIE LECOCQ
Авиашоу возле Букингемского дворца. Фото: REUTERS/ANDREW BOYERS
Британцы и туристы на улицах Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
Британцы и туристы на улицах Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
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Чарльз III на балконе Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон в платье от кутюр и серьгах принцессы Дианы появилась на коронации. Также мы рассказывали, что принц Гарри в одиночестве появился на коронации Чарльза III.

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