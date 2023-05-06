Кейт Міддлтон у сукні від кутюр і сережках принцеси Діани на коронації: фото
У Лондоні (Велика Британія) завершилась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві. На урочистості завітали тисячі гостей, серед яких були й члени королівської родини. Справжній фурор спричинила принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.
Новини.LIVE розкаже детальніше про її образ на коронації Чарльза III та Камілли.
Образ Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська прибула на церемонію разом з родиною, принцом Вільямом та двома старшими дітьми. Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню кольору слонової кістки від британського дому високої моди Alexander McQueen, прикрашену вишивкою з квітковими мотивами.
Троянди, будяки, нарцис і трилисник символізують чотири нації Сполученого Королівства (Англію, Уельс, Ірландію та Шотландію).
Тіарі Кейт віддала перевагу головному убору зі срібла Jess Collett x Alexander McQueen з кристалами. На знак поваги до своєї покійної свекрухи, 41-річна Міддлтон одягла перлинні сережки принцеси Діани.
Кейт також віддала данину покійній королеві, одягнувши намисто, яке Георг VI подарував Єлизаветі II. До речі, принцеса Шарлотта теж одягнена у сукню Alexander McQueen.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі наодинці з'явився на коронації Чарльза III.
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