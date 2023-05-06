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Кейт Міддлтон у сукні від кутюр і сережках принцеси Діани на коронації: фото

6 травня 2023 15:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кейт Міддлтон у сукні від кутюр і сережках принцеси Діани на коронації: фото
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лондоні (Велика Британія) завершилась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві. На урочистості завітали тисячі гостей, серед яких були й члени королівської родини. Справжній фурор спричинила принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.

Новини.LIVE розкаже детальніше про її образ на коронації Чарльза III та Камілли. 

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Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська прибула на церемонію разом з родиною, принцом Вільямом та двома старшими дітьми. Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню кольору слонової кістки від британського дому високої моди Alexander McQueen, прикрашену вишивкою з квітковими мотивами.

Троянди, будяки, нарцис і трилисник символізують чотири нації Сполученого Королівства (Англію, Уельс, Ірландію та Шотландію).

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Тіарі Кейт віддала перевагу головному убору зі срібла Jess Collett x Alexander McQueen з кристалами. На знак поваги до своєї покійної свекрухи, 41-річна Міддлтон одягла перлинні сережки принцеси Діани.

Кейт також віддала данину покійній королеві, одягнувши намисто, яке Георг VI подарував Єлизаветі II. До речі, принцеса Шарлотта теж одягнена у сукню Alexander McQueen.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL
Принцеса Шарлотта на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною на коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі наодинці з'явився на коронації Чарльза III.

Також ми розповідали, як Чарльз III та Камілла вирушили в кареті до Вестмінстерського абатства.

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