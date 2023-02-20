Чарльз III зустрівся з українськими військовими у Великій Британії

Чарльз III зустрівся з українськими військовими

Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з українськими новобранцями у тренувальному таборі в англійському графстві Вілтшир. Захід присвячений річниці повномасштабної війни.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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74-річний монарх потиснув руки українським солдатам, які завершують п’ятитижневу базову бойову підготовку від британських і міжнародних партнерських військових сил.

Король усміхався, вітаючи наших захисників. Поведінка короля Чарльза змінилася, коли вони розповіли про поточну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III. Монарх був радий вітати главу нашої держави в Букінгемському палаці.

Також ми розповідали, що заради коронації Чарльза III голлівудський актор Том Круз поставить на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна".