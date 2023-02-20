Чарльз III встретился с украинскими военными в Великобритании

Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании
Король Великобритании Чарльз III встретился с украинскими новобранцами в тренировочном лагере в английском графстве Уилтшир. Мероприятие посвящено годовщине полномасштабной войны.
Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
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74-летний монарх пожал руки украинским солдатам, завершающим пятинедельную базовую боевую подготовку от британских и международных партнерских военных сил.
Король улыбался, приветствуя наших защитников. Поведение короля Чарльза изменилось, когда они рассказали о текущей ситуации в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Монарх был рад приветствовать главу нашего государства в Букингемском дворце.
Также мы рассказывали, что ради коронации Чарльза III голливудский актер Том Круз поставит на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима".