Чарльз III встретился с украинскими военными в Великобритании

Чарльз III встретился с украинскими военными

Король Великобритании Чарльз III встретился с украинскими новобранцами в тренировочном лагере в английском графстве Уилтшир. Мероприятие посвящено годовщине полномасштабной войны.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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74-летний монарх пожал руки украинским солдатам, завершающим пятинедельную базовую боевую подготовку от британских и международных партнерских военных сил.

Король улыбался, приветствуя наших защитников. Поведение короля Чарльза изменилось, когда они рассказали о текущей ситуации в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Монарх был рад приветствовать главу нашего государства в Букингемском дворце.

Также мы рассказывали, что ради коронации Чарльза III голливудский актер Том Круз поставит на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима".