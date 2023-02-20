Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании arrow

Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

20 февраля 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III встретился с украинскими военными в Великобритании
Чарльз III встретился с украинскими военными
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Король Великобритании Чарльз III встретился с украинскими новобранцами в тренировочном лагере в английском графстве Уилтшир. Мероприятие посвящено годовщине полномасштабной войны.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Читайте также:

Подробности

74-летний монарх пожал руки украинским солдатам, завершающим пятинедельную базовую боевую подготовку от британских и международных партнерских военных сил.

Король улыбался, приветствуя наших защитников. Поведение короля Чарльза изменилось, когда они рассказали о текущей ситуации в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Монарх был рад приветствовать главу нашего государства в Букингемском дворце.

Также мы рассказывали, что ради коронации Чарльза III голливудский актер Том Круз поставит на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

17:36 Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре. В Харьков приехал министр энергетики

17:30 Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных

17:25 Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья: детали

17:24 Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине

17:24 Готовят фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ сообщила о подозрении прокремлевским блогерам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

17:05 Почему во время визита Байдена в Киев включили воздушную тревогу: объяснение ВСУ

17:05 "Волонтер" в поддержку врага: "блогера" из Одессы подозревают в пособничестве государству-агрессору

17:02 Александр Зинченко сделал счастливым маленького болельщика "Арсенала": трогательное видео

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

12:05 В Киеве на Михайловской площади заметили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Актуальное по теме

None 20 Февраль 17:36

Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре. В Харьков приехал министр энергетики

None 20 Февраль 16:51

Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных

None 20 Февраль 17:24

Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья: детали

None 20 Февраль 17:18

Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB