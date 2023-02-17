Чарльз III прокоментував стан здоров'я королеви-консорта Камілли, в якої COVID-19

Чарльз III та королева-консорт Камілла

Нещодавно, королева-консорт Камілла отримала позитивний тест на COVID-19. Це вже вдруге за рік, як дружина Чарльза III захворіла. Під час візиту в місто Мілтон-Кінз на південному сході Великої Британії, в графстві Бакінгемшир монарх прокоментував стан здоров’я Камілли.

Про це повідомляє видання HELLO.

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Після зустрічі з представниками громади в місцевій церкві Чарльз III зупинився, щоб поговорити з жителькою міста, яка запитала про здоров’я Камілли.

"Їй стає краще", — лаконічно відповів монарх.

Коли король прибув до Мілтон-Кінз, він зіткнувся віч-на-віч із приблизно 20 протестувальниками з антимонархічної групи Republic, які тримали плакати з написом "Не мій король". Однак монарх Чарльз III не відреагував на них.

Відзначимо, що у колишньої герцогині Корнуольської був позитивний тест на COVID-19 майже рівно рік тому. Її діагноз поставили у лютому 2022-го, коли від коронавірусу лікувався Чарльза III.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що британський гурт Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III.