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Через трагедію в Грузії учасники гурту KAZKA не сіли в літак у Польщі

5 серпня 2023 08:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Через трагедію в Грузії учасники гурту KAZKA не сіли в літак у Польщі
Учасники гурту KAZKA. Фото: Instagram/kazka.band
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні внаслідок потужного зсуву на гірському курорті Шові на заході Грузії загинуло 11 людей, ще 25 вважаються зниклими безвісти. Через трагедію в країні оголошена жалоба. А український гурт KAZKA переніс свій запланований концерт в Грузії.

Про це у своїх Instastories повідомила солістка колективу, Олександра Заріцька. 

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Не вилетіли до Грузії

За словами 31-річної співачки, про трагедію в Грузії учасники колективу дізналися в польському Кракові. Музиканти добу добиралися до аеропорту аби вилетіти на концерт. Втім, у літак вони так і не сіли.

"Через трагедію, наш концерт в Грузії переноситься. Ми опублікуємо нову дату трохи згодом. Співчуття всім причетним. Грузія, ми скоро побачимось", — написала Заріцька. 

Скриншот: Instagram/kazka.band

Експерти називають стихійне лихо у Шові наймасштабнішою подією у західній Грузії за останні 30 років. Геолог Мераб Гапріндашвілі заявив, що причиною трагедії став зсув понад 5 млн кубометрів твердої маси. В понеділок, 7 серпня, в Грузії оголошено день жалоби.

Наслідки природної катастрофи в Грузії. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз. Також ми розповідали, що Олександра Заріцька готується до весілля.

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