Через трагедію в Грузії учасники гурту KAZKA не сіли в літак у Польщі
Напередодні внаслідок потужного зсуву на гірському курорті Шові на заході Грузії загинуло 11 людей, ще 25 вважаються зниклими безвісти. Через трагедію в країні оголошена жалоба. А український гурт KAZKA переніс свій запланований концерт в Грузії.
Про це у своїх Instastories повідомила солістка колективу, Олександра Заріцька.
Не вилетіли до Грузії
За словами 31-річної співачки, про трагедію в Грузії учасники колективу дізналися в польському Кракові. Музиканти добу добиралися до аеропорту аби вилетіти на концерт. Втім, у літак вони так і не сіли.
"Через трагедію, наш концерт в Грузії переноситься. Ми опублікуємо нову дату трохи згодом. Співчуття всім причетним. Грузія, ми скоро побачимось", — написала Заріцька.
Експерти називають стихійне лихо у Шові наймасштабнішою подією у західній Грузії за останні 30 років. Геолог Мераб Гапріндашвілі заявив, що причиною трагедії став зсув понад 5 млн кубометрів твердої маси. В понеділок, 7 серпня, в Грузії оголошено день жалоби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз. Також ми розповідали, що Олександра Заріцька готується до весілля.