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Солістка гурту KAZKA заручилась: Заріцька готується до весілля

26 травня 2023 11:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Солістка гурту KAZKA заручилась: Заріцька готується до весілля
Фронтвумен гурту KAZKA, Олександра Заріцька. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт KAZKA презентував mood-відео на пісню "Без кохання". В ньому фронтвумен Олександра Заріцька з’явилась у весільній сукні не просто так. 30-річна зірка готується до весілля. 

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці

Заріцька опублікувала серію знімків зі своїм бойфрендом, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком. На фото видно обручку, яку отримала від коханого Олександра. 

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "Без кохання". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена. Досі не можу повірити", — підписала фото Заріцька. 

Олександра Заріцька з нареченим. Фото: Instagram/kazka.band 
Олександра Заріцька з нареченим. Фото: Instagram/kazka.band

У новому відео гурту KAZKA Заріцька з’явилась без музикантів. Артистка позувала біля моря в декількох образах, серед яких була і весільна сукня. 

Одними з перших Заріцьку та Тараненка в коментарях привітали шоумен Володимир Остапчук, співак Alekseev, телеведуча Леся Нікітюк та інші українські зірки.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Нова композиція, за словами музикантів, створювалась в найскладніший час. Під звуки сирен та гуркіт думок. Композиція відкриває нові глибини вже дорослих музикантів, які нещодавно відсвяткували шість років з моменту створення KAZKA. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка KAZKA розповіла, коли почала жити разом з бойфрендом та про їхні спільні інтереси. Також ми писали, коли гурт KAZKA прибере літеру Z з назви.

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