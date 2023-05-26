Солістка гурту KAZKA заручилась: Заріцька готується до весілля

Фронтвумен гурту KAZKA, Олександра Заріцька. Фото: google.com

Гурт KAZKA презентував mood-відео на пісню "Без кохання". В ньому фронтвумен Олександра Заріцька з’явилась у весільній сукні не просто так. 30-річна зірка готується до весілля.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Читайте також:

Подробиці

Заріцька опублікувала серію знімків зі своїм бойфрендом, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком. На фото видно обручку, яку отримала від коханого Олександра.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "Без кохання". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена. Досі не можу повірити", — підписала фото Заріцька.

Олександра Заріцька з нареченим. Фото: Instagram/kazka.band

Олександра Заріцька з нареченим. Фото: Instagram/kazka.band

У новому відео гурту KAZKA Заріцька з’явилась без музикантів. Артистка позувала біля моря в декількох образах, серед яких була і весільна сукня.

Одними з перших Заріцьку та Тараненка в коментарях привітали шоумен Володимир Остапчук, співак Alekseev, телеведуча Леся Нікітюк та інші українські зірки.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Нова композиція, за словами музикантів, створювалась в найскладніший час. Під звуки сирен та гуркіт думок. Композиція відкриває нові глибини вже дорослих музикантів, які нещодавно відсвяткували шість років з моменту створення KAZKA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка KAZKA розповіла, коли почала жити разом з бойфрендом та про їхні спільні інтереси. Також ми писали, коли гурт KAZKA прибере літеру Z з назви.