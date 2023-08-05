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Из-за трагедии в Грузии участники группы KAZKA не сели в самолет в Польше

5 августа 2023 08:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Из-за трагедии в Грузии участники группы KAZKA не сели в самолет в Польше
Участники группы KAZKA. Фото: Instagram/kazka.band
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в результате мощного оползня на горном курорте Шови на западе Грузии погибли 11 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести. Из-за трагедии в стране объявлен траур. А украинская группа KAZKA перенесла свой запланированный концерт в Грузии.

Об этом в своих Instastories сообщила солистка коллектива Александра Зарицкая.

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По словам 31-летней певицы, про трагедию в Грузии участники коллектива узнали в польском Кракове. Музыканты сутки добирались в аэропорт, чтобы вылететь на концерт. Впрочем, в самолет они так и не сели.

"Из-за трагедии наш концерт в Грузии переносится. Мы опубликуем новую дату чуть позже. Соболезнования всем причастным. Грузия, мы скоро увидимся", — написала Зарицкая.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Эксперты называют стихийное лихо в Шове самым масштабным событием в западной Грузии за последние 30 лет. Геолог Мераб Гаприндашвили заявил, что причиной трагедии стал сдвиг более 5 млн кубометров твердой массы. В понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен день траура.

Последствия природной катастрофы в Грузии. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен группы KAZKA выиграла у Японии уникальный приз. Также мы рассказывали, что Александра Зарицкая готовится к свадьбе.

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