Фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз

Фронтвумен гурту KAZKA, Олександра Заріцька. Фото: Instagram/kazka.band

Двоє учасників гурту KAZKA, Олександра Заріцька та Дмитро Мазуряк, зараз перебувають в Японії. Окрім культурної місії, зіркові українці продовжують вивчати азійську країну. А Олександрі ще й вдалося здійснити мрію своєї сестри.

Про це Заріцька розповіла в сторіз свого Instagram.

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30-річна Заріцька розповіла, що в неї випала можливість виграти популярну в Японії і за її межами ляльку Хацуне Міку. За словами Олександри, про таку мріє її сестра. Але придбати саме цю модель не було можливим — тільки виграти.

В деталі конкурсу Заріцька не стала вдаватися, але повідомила, що її активно підтримували японці. Внаслідок чого Олександра стала щасливою володаркою Хацуне Міку.

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька. Скриншот: Instagram/kazka.band

Про Хацуне Міку

Це віртуальна співачка, створена компанією Crypton Future Media в серпні 2007 року. Для синтезації її голосу використовується технологія семплювання голосу живої співачки. Голосовим донором стала японська акторка дубляжу Сакі Фудзіта.

Оригінальний образ Міку був створений японським ілюстратором KEI Garou, який також працював над зовнішністю інших вокалоїдів для Crypton Future Media. Диски з піснями Міку завойовували перші позиції в японських чартах. Вона є найвідомішим і найпопулярнішим вокалоїдом і стала попідолом. Також, завдяки технології лазерної 3D-голографії, вона дає і живі концерти.

Лялька Хацуне Міку з шанувальником. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександра Заріцька заручилась зі своїм бойфрендом, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком. Також гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви.