Микита Добринін розповів про повернення до Даші Квіткової – неочікуване зізнання

Український ведучий Микита Добринін у власному шоу. Фото: скріншот з YouTube

Український теле- та радіоведучий, колишній герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін прокоментував своє особисте життя. Відомий ведучий відверто розповів про повернення до своєї колишньої Даші Квіткової, а також про те, що б він робив, якщо в неї з’явився новий чоловік.

Про це Микита Добринін розповів під час інтерв’ю Володимиру Остапчуку в YouTube.

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Ні для кого не секрет, що переможниця дев’ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова почала зустрічатися з головним героєм проєкту Микитою Добриніним одразу ж після закінчення шоу. Вони досить швидко одружилися, а пізніше в них з’явився малюк.

Їхній шлюб, здавалося б, був ідеальним та показував приклад іншим закоханим парам. Втім, нещодавно вони заявили про розлучення, але продовжують проводити час разом. Микита та Даша щасливо проводять час зі своїм маленьким сином Левом.

А нещодавно Микита Добринін прокоментував стосунки зі своєю колишньою. Він дав відверте інтерв’ю стосовно повернення до Даші Квіткової.

Український ведучий Микита Добринін під час інтерв'ю Володимиру Остапчуку. Фото: скріншот з YouTube

Український телеведучий зазначив, що деякі люди вважають, що колишні — це немов "запасний аеродром", але для нього повернення до минулих стосунків схоже на перегляд одного й того самого фільму. Він порівняв це з легендарним фільмом "Титанік".

Крім того, Микита Добринін вважає, що якщо у колишньої з’явився новий чоловік, а в його дитини — новий батько, йому потрібно з ним обов’язково познайомитися.

"Якщо людина має контакт мінімальний з моєю дитиною, я маю знати все про цю людину", — заявив Микита Добринін.

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