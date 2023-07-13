Никита Добрынин рассказал о возвращении к Даше Квитковой – неожиданное признание

Украинский ведущий Никита Добрынин в собственном шоу. Фото: скриншот с YouTube

Украинский теле- и радиоведущий, бывший герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин прокомментировал свою личную жизнь. Известный ведущий откровенно рассказал о возвращении к своей бывшей Даше Квитковой, а также о том, что бы он делал, если у нее появился новый мужчина.

Об этом Никита Добрынин рассказал во время интервью Владимиру Остапчуку в YouTube.

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Ни для кого не секрет, что победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова начала встречаться с главным героем проекта Никитой Добрыниным сразу после окончания шоу. Они довольно быстро поженились, а позже у них появился малыш.

Их брак, казалось бы, был идеальным и показывал пример другим влюбленным парам. Впрочем, недавно они заявили о разводе, но продолжают проводить время вместе. Никита и Даша счастливо проводят время со своим маленьким сыном Львом.

А недавно Никита Добрынин прокомментировал отношения со своей бывшей. Он дал откровенное интервью о возвращении к Даше Квитковой.

Украинский ведущий Никита Добрынин во время интервью Владимиру Остапчуку. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий отметил, что некоторые люди считают, что бывшие — это словно "запасной аэродром", но для него возвращение к прошлым отношениям похоже на просмотр одного и того же фильма. Он сравнил это с легендарным фильмом "Титаник".

Кроме того, Никита Добрынин считает, что если у бывшей появился новый мужчина, а у его ребенка — новый отец, ему нужно с ним обязательно познакомиться.

"Если человек имеет минимальный контакт с моим ребенком, я должен знать все об этом человеке", — заявил Никита Добрынин.

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