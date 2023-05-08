Чи змогла трансляція коронації Чарльза обійти за цифрами похорон Єлизавети II

Коронація Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Вихідними Чарльз III офіційно став королем Сполученого Королівства. Водночас Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя. Пряму трансляцію урочистої події дивились в багатьох країнах світу.

Видання Independent повідомило, чи змогла трансляція з коронації показати кращі показники трансляції похорону Єлизавети II.

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Цифри трансляції

Коронацію Чарльза III одночасно переглянула в середньому 20-мільйонна телевізійна аудиторія, що зробило її найбільшою за кількістю переглядів трансляцією цього року.

Однак цього було недостатньо, щоб перевершити показники похорону королеви Єлизавети II, трансляція якої склала середню аудиторію близько 26,5 мільйона людей на понад 50 телеканалах.

Вважається, що кількість переглядів цьогорічної церемонії у Вестмінстерському абатстві значно зросла через дощову погоду на більшій частині країни, через яку гуляки були змушені залишатися вдома, а вечірки просто неба скасувались.

Глядачі коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

BBC привернула найбільшу аудиторію, з максимальною аудиторією 15.5 мільйонів, які дивилися репортажі на BBC One, BBC Two і BBC News Channel.

У середньому 18.8 мільйона глядачів дивилися коронацію Чарльза III на 11 телеканалах і сервісах протягом дня, а максимальна аудиторія досягла 20,4 мільйона, коли монарх був коронований одразу після полудня за місцевим часом.

Глядачі коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, що в рамках святкування коронації Чарльза III біля Віндзорського замку (Лондон, Велика Британія) пройшов грандіозний концерт за участю світових зірок. Також ми розповідали, що принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше після коронації Чарльза III вийшли до народу.