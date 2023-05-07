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Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше після коронації Чарльза III вийшли до народу

7 травня 2023 20:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше після коронації Чарльза III вийшли до народу
Принц та принцеса Уельські в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принц та принцеса Уельські, Вільям та Кейт Міддлтон, вперше з’явились на публіці після урочистої коронації Чарльза III, яка відбулася напередодні. Спадкоємці престолу приєдналися до британців під час масових гулянь та пікніків підданих Сполученого Королівства й туристів.

Новини.LIVE покаже яскраві фото та розкаже, як британці пригощали Кейт та Вільяма.

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Подробиці

Принц і принцеса Уельські здивували місцевих жителів, які зібралися на великий обід біля Віндзорського замку — неподалік від їхнього дому у Віндзорі. Людей по всій Великій Британії запросили зібратися з сусідами на заходи в рамках коронаційних вихідних.

Заходи, спочатку задумані проєктом Eden, мають на меті "підвищити дух спільноти, зменшити самотність і підтримати благодійність і добрі справи".

Кейт з’явилася серед народу у світло-блакитному блейзері від Reiss поверх білого топу, чорних штанах та кросівках.

Група жінок у жовтих коронах подала принцу Вільяму напій у паперовому стаканчику, прикрашеному кольорами британського прапора. Старший син Чарльза весело понюхав, а потім зробив ковток, запитуючи: "Це домашній рецепт?". Кейт теж зробила ковток. 

Принц Вільям в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE
Кейт Міддлтон в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE
Принц Вільям в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE
Кейт Міддлтон в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Що саме було у стаканчику, місцеві ЗМІ так і не повідомили. Принцу подарували інші напої, включаючи пляшку джину та банку пива з зображенням короля. Вільям пожартував і промовив: "Я візьму це з собою".

Принц та принцеса Уельські в оточенні британців у Лондоні. Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон з'явилась на коронації Чарльза III у сукні від кутюр і сережках принцеси Діани. Також ми розповідали, що принц Гаррі приїхав на коронацію Чарльза III один.

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