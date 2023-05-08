Смогла ли трансляция коронации Чарльза обойти по цифрам похороны Елизаветы II

Коронация Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Выходными Чарльз III официально стал королем Соединенного Королевства. В то же время Камилла стала первой королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве почти за столетие. Прямую трансляцию торжественного события смотрели во многих странах мира.

Издание Independent сообщило, смогла ли трансляция по коронации показать лучшие показатели трансляции похорон Елизаветы II.

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Цифры трансляции

Коронацию Чарльза III одновременно просмотрела в среднем 20-миллионная телевизионная аудитория, что сделало ее самой большой по количеству просмотров трансляцией в этом году.

Однако этого было недостаточно, чтобы превзойти показатели похорон королевы Елизаветы II, трансляция которой составила средняя аудитория около 26.5 миллионов человек на более чем 50 телеканалах.

Считается, что количество просмотров нынешней церемонии в Вестминстерском аббатстве значительно возросло из-за дождливой погоды на большей части страны, из-за которой гуляки были вынуждены оставаться дома, а вечеринки под открытым небом отменялись.

Зрители коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

BBC привлекла самую большую аудиторию, с максимальной аудиторией 15.5 миллионов, которые смотрели репортажи на BBC One, BBC Two и BBC News Channel.

В среднем 18.8 миллионов зрителей смотрели коронацию Чарльза III на 11 телеканалах и сервисах в течение дня, а максимальная аудитория достигла 20,4 миллиона, когда монарх был коронован сразу после полудня по местному времени.

Зрители коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, что в рамках празднования коронации Чарльза III у Виндзорского замка (Лондон, Великобритания) прошел грандиозный концерт с участием мировых звезд. Также мы рассказывали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые после коронации Чарльза III вышли к народу.