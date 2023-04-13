Стало відомо, чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл, разом с королем Чарльзом III та королевою-консорт Каміллою. Фото: townandcountrymag.com

Напередодні стало відомо, що принц Гаррі все ж таки прилетить у Лондон на початку травня, аби відвідати коронацію свого батька. Втім, урочисту церемонію пропустить його дружина, Меган Маркл.

Видання Page Six з посиланням на власні джерела назвало причину, чому герцогиня Сассекська залишиться у США.

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Одіозний принц приєднається до інших членів королівської родини 6 травня, тоді як Меган Маркл спостерігатиме за церемонією з їхнього маєтку в Монтесіто (Каліфорнія, США). Діти зіркової пари, принц Арчі та однорічна Лілібет, також залишаться в районі Санта-Барбари.

Вони й стали причиною того, що Меган не полетить у Лондон. Саме 6 травня принцу Арчі, який народився у Великій Британії, виповниться чотири роки. Вся увага в Сполученому Королівстві в цей день буде лише до Чарльза III. Тож Меган вирішила відсвяткувати день народження сина в домашній спокійній атмосфері.

"Меган ніяк не може пропустити це свято, вона б цього не дозволила", — підтвердило джерело американському виданню.

Герцог та герцогиня Сассекські разом з дітьми. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні. Також ми розповідали, що Єлизавета II хотіла, аби принци Гаррі та Вільям вбивали талібів: гучна заява британського генерала.