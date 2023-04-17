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Встретятся ли братья Уильям и Гарри на коронации Чарльза III: прогнозы экспертов

17 апреля 2023 09:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Встретятся ли братья Уильям и Гарри на коронации Чарльза III: прогнозы экспертов
Герцог Сассекский, принц Гарри в Лондоне. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Менее трех недель остается до коронации Чарльза III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве (Великобритания). Накануне стало известно, что принц Гарри все же прилетит в Лондон, чтобы поучаствовать в торжествах.

Издание Daily Mail, ссылаясь на королевских экспертов, сообщило, пообщаются ли сыновья короля наедине.

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Почему принцы не общаются

В начале января этого года вышли откровенные мемуары принца Гарри, получившие название Spare (Запасной). Герцог Сассекский заявил, что его родители, король Чарльз III и покойная принцесса Диана родили его для того, чтобы он был донором органов для принца Уильяма, который сейчас первым в очереди на британскую корону.

Также Гарри рассказал о драке со старшим братом из-за Меган Маркл, которую не очень и любят в Букингемском плаце. Поэтому отношения между братьями не самые лучшие, и они не общаются.

Встретятся ли братья

Принц Гарри и Уильям не планируют встречи для примирения, когда герцог Сассекский посетит коронацию Чарльза III. Королевские аналитики считают, что Гарри оставит это "на другое время".

Редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард рассказала, что у всех членов королевской семьи "действительно плотный график", и она считает, что у Гарри просто нет шансов остаться наедине с кем-то.

Королевский аналитик отметила: было бы хорошо, чтобы Гарри "остался рядом и был дружен". Уже известно, что самостоятельное путешествие герцога Сассекского будет коротким.

"Ради уважения можно подумать, что Гарри захочет смешаться со своей семьей, как бы трудно ему это ни было", — подытожила она.

Напомним, ранее мы писали, почему Меган Маркл не летит в Лондон на коронацию Чарльза III. Также стало известно, кто из мировых звезд точно выступит на коронации Чарльза III.

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