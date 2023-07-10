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Чілдрен Кінофест оголосив переможців

10 липня 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чілдрен Кінофест оголосив переможців
Чілдрен Кінофест. Фото: Facebook/childrenkinofest
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Україні завершився ювілейний, десятий, Чілдрен Кінофест. Це відомий міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків. Понад 30 тисяч глядачів долучилися до безкоштовних показів у кінотеатрах і онлайн та обрали найкращу дитячу стрічку. 

Про це Оргкомітет Чілдрен Кінофесту повідомив у своїх соцмережах.

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Підсумки кінофестивалю

Цього року Ґран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування здобула іспанська комедія "Душа команди", яка отримала 4,69 бала з 5. Фільм розповідає про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.

Фото: Facebook/childrenkinofest

Також у межах фестивалю всьоме відбувся Дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 20 фіналістів.

Переможців визначило професійне журі українських кінематографістів: режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан; режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна. Нагородження відбулося на церемонії закриття Чілдрен Кінофесту в столичному Будинку кіно.

Члени журі та організатори Чілдрен Кінофесту. Фото: Facebook/childrenkinofest
Учасники Чілдрен Кінофесту. Фото: Facebook/childrenkinofest

Ґран-Прі (нагорода в розмірі 10 тисяч грн) отримала анімаційна робота "Вниз по скелі" 13-річного Матвія Глазунова з Мукачева (Закарпатська область). Картина про небезпечну пригоду золотошукача натхненна оповіданням Джека Лондона "Жага до життя". Матвій Глазунов став володарем Ґран-Прі Дитячого кіноконкурсу Чілдрен Кінофесту вдруге.

Найкращий анімаційний фільм у категорії 7—10 років (5000 грн) отримала "Казка про Галушку" — історія про пошуки свого місця у житті. Режисерка — восьмирічна Мирослава Троцька з Полтави.

Приз глядацьких симпатій та нагороду у розмірі 7000 грн отримала анімація "Подорож до Кукурудзяної країни" про сповнену небезпек мандрівку команди друзів. Режисером виступив 13-річний Назар Крайовий з Черкас.

Режисер Назар Крайовий. Фото: Facebook/childrenkinofest

Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту. 10-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся в гібридному форматі. Покази, які тривали в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова, зібрали понад 18 тисяч глядачів і глядачок. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги. Також ми розповідали, що Одеський кінофестиваль представив цьогорічну програму.

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