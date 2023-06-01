Чілдрен Кінофест оголосив зіркового посла фестивалю та міжнародну програму

Кадр з фільму "Торт". Фото: менеджмент Чілдрен Кінофесту

Ювілейний, 10-й фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест представив почесного посла та претендентів на перемогу в Міжнародній програмі.

Про це Новини.LIVE повідомив оргкомітет фестивалю.

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Про посла

Почесним амбасадором Чілдрен Кінофесту став Євген Філатов — фронтмен гурту The Maneken, композитор і саундпродюсер ONUKA. Він представлятиме кіноогляд у публічному середовищі, допомагаючи поширювати ключові ідеї та ініціативи.

"Останніми роками розвиток кіно в Україні набув стрімкого зросту і, як на мене, саме зараз ми проживаємо особливий час для формування автентичного українського кіно. Нам є про що розказати, що показати світові, і закарбувати наше сьогодення в кінострічках на роки. А діти — це наше майбутнє, які вже сьогодні мають шанс проявити себе в цьому дуже складному, але неймовірно фантастичному виді мистецтва", — сказав Євген Філатов.

Про Міжнародний конкурс

У програмі представлені сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій. Україну в міжнародному конкурсі Чілдрен Кінофесту представляє пригодницьке фентезі "Джура-королевич". Стрічка розповідає про боротьбу добра проти зла, котру має очолити юнак, який випадково дізнається, що є нащадком славетного короля.

Як потрапити на фестиваль

Ювілейний Чілдрен Кінофест відбудеться з 30 червня до 9 липня. Подивитися фільми можна буде в кінотеатрах десяти українських містах: Київі, Львові, Вінниці, Житомирі, Чернівцях, Дніпрі, Луцьку, Одесі, Полтаві, Хмельницькому та Чернігові.

Усі події безкоштовні за реєстрацією. Реєстрація на кінотеатральні покази організованих груп чисельністю понад п’ять осіб уже триває — для цього необхідно сконтактувати з локальними координаторами. Індивідуальна реєстрація відвідувачів на кінотеатральні покази розпочнеться за тиждень до початку фестивалю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю. Також ми розповідали, що організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.