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Чилдрен Кинофест объявил победителей

10 июля 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чилдрен Кинофест объявил победителей
Чилдрен Кинофест. Фото: Facebook/childrenkinofest
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Украине завершился юбилейный, десятый, Чилдрен Кинофест. Это известный международный кинофестиваль для детей и подростков. Более 30 тысяч зрителей приобщились к бесплатным показам в кинотеатрах и онлайн и выбрали лучшую детскую ленту.

Об этом Оргкомитет Чилдрен Кинофеста сообщил в своих соцсетях.

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Итоги кинофестиваля

В этом году Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования получила испанская комедия "Душа команды", получившая 4,69 балла из 5. Фильм рассказывает о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными воспитанниками.

Фото: Facebook/childrenkinofest

Также в рамках фестиваля в седьмой раз прошел Детский киноконкурс. Организаторы получили более 100 заявок по всей Украине, среди которых выбрали 20 финалистов.

Победителей определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон" Александра Рубан; режиссер и сценарист фильма "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук и актриса Римма Зюбина. Награждение состоялось на церемонии закрытия Чилдрен Кинофеста в столичном Доме кино.

Члены жюри и организаторы Чилдрен Кинофеста. Фото: Facebook/childrenkinofest
Участники Чилдрен Кинофеста. Фото: Facebook/childrenkinofest

Гран-При (награда в размере 10 тысяч грн) получила анимационная работа "Вниз по скале" 13-летнего Матвея Глазунова из Мукачево (Закарпатская область). Картина об опасном приключении золотоискателя вдохновлена рассказом Джека Лондона "Жажда жизни". Матвей Глазунов стал обладателем Гран-При Детского киноконкурса Чилдрен Кинофеста во второй раз.

Лучший анимационный фильм в категории 7-10 лет (5000 грн) получила "Сказка о Галушке" — история о поисках своего места в жизни. Режиссер — восьмилетняя Мирослава Троцкая из Полтавы.

Приз зрительских симпатий и награду в размере 7000 грн получила анимация "Путешествие в Кукурузную страну" об опасном путешествии команды друзей. Режиссером выступил 13-летний Назар Краевой из Черкасс.

Режиссер Назар Краевой. Фото: Facebook/childrenkinofest

Вскоре фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube-канале Чилдрен Кинофеста. 10-й международный кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест прошел в гибридном формате. Показы, продолжавшиеся в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова, собрали более 18 тысяч зрителей и зрительниц.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль ищет волонтеров: какие требования. Также мы рассказывали, что Одесский кинофестиваль представил программу этого года.

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