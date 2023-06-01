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Чилдрен Кинофест объявил звездного посла фестиваля и международную программу

1 июня 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чилдрен Кинофест объявил звездного посла фестиваля и международную программу
Фото из фильма "Торт". Фото: менеджмент Чилдрен Кинофеста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Юбилейный, 10 фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест представил почетного посла и претендентов на победу в Международной программе.

Об этом Новини.LIVE сообщил оргкомитет фестиваля.

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Почётным послом Чилдрен Кинофеста стал Евгений Филатов — фронтмен группы The Maneken, композитор и саундпродюсер ONUKA. Он будет представлять киносмотр в публичной среде, помогая распространять ключевые идеи и инициативы.

"В последние годы развитие кино в Украине приобрело стремительный рост и, по-моему, именно сейчас мы проживаем особое время для формирования аутентичного украинского кино. Нам есть о чем рассказать, что показать миру, и запечатлеть наше настоящее в кинолентах на годы. А дети — это наше будущее, которое уже сегодня имеет шанс проявить себя в этом очень сложном, но невероятно фантастическом виде искусства",  сказал Евгений Филатов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Maneken (@themaneken)

О Международном конкурсе

В программе представлены семь разножанровых европейских лент для разных возрастных категорий. Украину в международном конкурсе Чилдрен Кинофеста представляет приключенческое фэнтези "Джура-королевич". Лента рассказывает о борьбе добра против зла, которую должен возглавить юноша, случайно узнающий, что является потомком славного короля.

Как попасть на фестиваль

Юбилейный Чилдрен Кинофест состоится с 30 июня по 9 июля. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах десяти украинских городов: Киеве, Львове, Виннице, Житомире, Черновцах, Днепре, Луцке, Одессе, Полтаве, Хмельницком и Чернигове.

Все события бесплатны по регистрации. Регистрация на кинотеатральные показы организованных групп численностью более пяти человек уже идет — для этого необходимо связаться с локальными координаторами. Индивидуальная регистрация посетителей на кинотеатральные показы начнется за неделю до начала фестиваля.

Ранее мы писали, что в Каннах назвали победителей международного кинофестиваля. Также мы рассказывали, что организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли приём заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили о дате проведения кинофестиваля и его локации.

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