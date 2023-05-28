В Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю: фото

Переможці 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Фото: Reuters

На Лазурному узбережжі підбили підсумки 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. На урочисту церемонію закриття завітали сотні знаменитостей, але лише одиниці з них отримали нагороди.

Новини.LIVE розкаже про переможців престижного кінофестивалю.

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Найпрестижнішу нагороду фестивалю, "Золоту пальмову гілку", вручили французькій режисерці Жюстін Трює за трилер "Траєкторія падіння". Це втретє за всю історію кінофестивалю, коли її отримала жінка. Стрічка розповідає про німецьку письменницю, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, а єдиним свідком у справі проходить незрячий син пари.

Трює не вперше була представлена у Каннах — 2019 року вона номінувалася на "Золоту пальмову гілку" з фільмом "Спокуса". Проте тоді приз кінофестивалю отримав хітовий фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.

Режисерка Жюстін Трює в Каннах. Фото: Reuters

Гран-прі фестивалю отримав британський режисер Джонатан Глейзер за драму "Зона інтересів". Фільм є екранізацією роману британського письменника Мартіна Еміса про сім'ю коменданта концтабору Освенцим під, яка знайшла способи отримувати особисту вигоду від свого становища.

Режисер Джонатан Глейзер в Каннах. Фото: Reuters

Найкращим режисером став француз Чан Ань Хунг. Нагороду за чоловічу роль отримав японець Кодзі Якусе, який зіграв у німецько-японському фільмі "Прекрасні дні". Власницею нагороди за найкращу жіночу роль стала турецька акторка Мерве Діздар, яка знялася у фільмі Нурі Більге Джейлана "Про суху траву".

Режисер Чан Ань Хунг в Каннах. Фото: Reuters

Акторка Мерве Діздар в Каннах. Фото: Reuters

Актор Кодзі Якусе в Каннах. Фото: Reuters

Приз за найкращий сценарій отримав японський драматург Юдзі Сакамото, який брав участь у створенні драми "Монстр". Окрему нагороду журі вручили фінському режисерові Акі Каурісмякі за фільм "Опале листя".

Японський драматург Юдзі Сакамото в Каннах. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що супермодель Аліну Байкову затримали в Каннах за підтримку України. Також ми розповідали, що користувачі соцмереж розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант.