Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Не тільки в Одесі: ОМКФ-2023 оголосив дати проведення кінофестивалю та локації arrow

Не тільки в Одесі: ОМКФ-2023 оголосив дати проведення кінофестивалю та локації

27 квітня 2023 17:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Не тільки в Одесі: ОМКФ-2023 оголосив дати проведення кінофестивалю та локації
Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: Facebook/odesaiff
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.

Про це йдеться на сайті ОМКФ.

Читайте також:

Де та коли пройде ОМКФ-2023

Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях з 19 по 26 серпня. Зокрема, покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях, у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.

"Сьогоднішні реалії змушують оперативно реагувати на обставини, в яких ми опинились. Минулого року ОМКФ відбувся одразу на декількох міжнародних майданчиках. Втім, ми прагнемо повернути його додому в Україну. Але з огляду на безпеку глядачів та гостей, цьогоріч ми вирішили провести частину 14-й ОМКФ в новій для нас локації — у Чернівцях. І ми дуже вдячні центру імені І. Миколайчука, який на час проведення фестивалю стане для нас домівкою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Центр імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Фото: Facebook/CentrMykolaichuka

Прийом заявок

Також ОМКФ-2023 розпочав прийом фільмів на участь у конкурсних програмах. Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали до 1 червня.

До Національної конкурсної програми допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

До участі у Міжнародній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможець Міжнародного конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Офіційний постер ОМКФ-2023. Фото: Facebook/odesaiff

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Каннський кінофестиваль цього року поїде український фільм про Київ. Також ми розповідали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку з програми престижного міжнародного кінофестивалю через росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB