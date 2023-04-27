Не тільки в Одесі: ОМКФ-2023 оголосив дати проведення кінофестивалю та локації

Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: Facebook/odesaiff

Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.

Про це йдеться на сайті ОМКФ.

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Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях з 19 по 26 серпня. Зокрема, покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях, у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.

"Сьогоднішні реалії змушують оперативно реагувати на обставини, в яких ми опинились. Минулого року ОМКФ відбувся одразу на декількох міжнародних майданчиках. Втім, ми прагнемо повернути його додому — в Україну. Але з огляду на безпеку глядачів та гостей, цьогоріч ми вирішили провести частину 14-й ОМКФ в новій для нас локації — у Чернівцях. І ми дуже вдячні центру імені І. Миколайчука, який на час проведення фестивалю стане для нас домівкою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Центр імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Фото: Facebook/CentrMykolaichuka

Прийом заявок

Також ОМКФ-2023 розпочав прийом фільмів на участь у конкурсних програмах. Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали до 1 червня.

До Національної конкурсної програми допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

До участі у Міжнародній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможець Міжнародного конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Офіційний постер ОМКФ-2023. Фото: Facebook/odesaiff

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Каннський кінофестиваль цього року поїде український фільм про Київ. Також ми розповідали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку з програми престижного міжнародного кінофестивалю через росіян.