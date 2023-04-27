Не тільки в Одесі: ОМКФ-2023 оголосив дати проведення кінофестивалю та локації
Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.
Про це йдеться на сайті ОМКФ.
Де та коли пройде ОМКФ-2023
Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях з 19 по 26 серпня. Зокрема, покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях, у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.
"Сьогоднішні реалії змушують оперативно реагувати на обставини, в яких ми опинились. Минулого року ОМКФ відбувся одразу на декількох міжнародних майданчиках. Втім, ми прагнемо повернути його додому — в Україну. Але з огляду на безпеку глядачів та гостей, цьогоріч ми вирішили провести частину 14-й ОМКФ в новій для нас локації — у Чернівцях. І ми дуже вдячні центру імені І. Миколайчука, який на час проведення фестивалю стане для нас домівкою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.
Прийом заявок
Також ОМКФ-2023 розпочав прийом фільмів на участь у конкурсних програмах. Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали до 1 червня.
До Національної конкурсної програми допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".
До участі у Міжнародній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможець Міжнародного конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Каннський кінофестиваль цього року поїде український фільм про Київ. Також ми розповідали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку з програми престижного міжнародного кінофестивалю через росіян.