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Чоловіча колекція Saint Laurent весна-літо 2024

13 червня 2023 21:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чоловіча колекція Saint Laurent весна-літо 2024
Модель бренду Saint Laurent. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці Німеччини, Берліні, відбувся показ чоловічої колекції весна-літо 2024 елітного бренду Saint Laurent. Своє бачення показав 41-річний бельгійсько-італійський модельєр Ентоні Ваккарелло.

Про це повідомляє видання Vogue UA.

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Подробиці

Нова колекція отримала назву "Кожна людина вбиває те, що любить". В деяких образах плечасті піджаки в парі з вузькими штанами доповнювали чоботи на підборах. Новий чоловічий сезон став однозначним продовженням осінньо-зимового жіночого.

"Я почав будувати колекцію навколо форм та силуетів жіночого одягу, яку зараз носять чоловіки. Почав із чогось дуже класичного, а потім пограв із кодами мужності", — прокоментував Ваккарелло.

Ключовий силует залишається чітким, пронизаним несподіваною легкістю конструкції. Просторість у верхній частині тіла поступається місцем штанам із завищеною талією. Лаконічні драпірування та змінені пропорції в горошок і леопардові принти надають сучасного характеру знайомим мотивам, а впевнено змішані смуги змінюють традиційні уявлення про гармонію патернів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чоловіча колекція бренду Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Чоловіча колекція бренду Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Чоловіча колекція бренду Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Чоловіча колекція бренду Saint Laurent. Фото: Vogue UA

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі почала співпрацювати з відомим французьким будинком моди. Також ми розповідали, що "король" капелюхів, дизайнер Руслан Багінський став фіналістом престижної премії.

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