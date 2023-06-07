Анджеліна Джолі почала співпрацювати з відомим французьким будинком моди

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Google

Не встигла голлівудська акторка Анджеліна Джолі презентувати власний модний бренд Atelier Jolie, як стало відомо про її співпрацю з відомим французьким будинком моди Chloe. Він спеціалізується на випуску одягу прет-а-порте, аксесуарів і парфумерії.

Про це повідомляє видання Women’s Wear Daily.

Читайте також:

Подробиці співпраці

Chloe активно працює над створенням першої колекції для бренду голлівудської зірки. Капсульна колекція, за словами французького модного будинку, натхненна речами з гардероба Анджеліни й акцентуватиметься на жіночності.

Лінійка буде виготовлена з матеріалів з низьким рівнем впливу на довкілля, за участю ремісників, які працюють за принципом справедливої торгівлі. Також планується залучити до співпраці компанії, яку очолюють жінки. Деякі речі будуть зроблені з невикористаних та вінтажних матеріалів.

Анджеліна Джолі в будинку моди Chloe. Фото: Google

Колекцію буде розроблено під керівництвом креативного директора Chloe Габріели Герст, яка незабаром залишить компанію.

"Для мене велика честь, що Chloe стане першим партнером Atelier Jolie, оскільки в обох брендів високі ідеали, спрямовані на покращення нашого світу. Саме тому я так глибоко люблю і Анджеліну, і Chloe", — прокоментувала співпрацю Габріела Герст.

Анджеліна Джолі зазначила, що вибір Chloe був не випадковим — французький модний будинок одним із перших отримав сертифікат соціальних та екологічних показників.

"Сподіваюся, що всі жінки будуть почуватися комфортно і красиво в цій капсульній колекції. Мої доходи від цієї співпраці будуть вкладені в навчання кравців і ремісників у Atelier Jolie", — підсумувала 48-річна акторка.

Анджеліна Джолі в будинку моди Chloe. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джолі жорстко підставила Бреда Пітта: до чого тут російський олігарх. Також ми розповідали, що Анджеліна Джолі закликала місцеві організації безпосередньо допомагати Україні.