Мужская коллекция Saint Laurent весна-лето 2024

Модель бренда Saint Laurent. Фото: Google

В столице Германии, Берлине, состоялся показ мужской коллекции весна-лето 2024 года элитного бренда Saint Laurent. Свое видение показал 41-летний бельгийско-итальянский модельер Энтони Ваккарелло.

Об этом сообщает издание Vogue UA.

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Новая коллекция получила название "Каждый человек убивает то, что любит". В некоторых образах плечистые пиджаки в паре с узкими брюками дополняли сапоги на каблуке. Новый мужской сезон стал однозначным продолжением осенне-зимнего женского.

"Я начал строить коллекцию вокруг форм и силуэтов женской одежды, которую сейчас носят мужчины. Начал с чего-то очень классического, а затем поиграл с кодами мужества", — прокомментировал Ваккарелло.

Ключевой силуэт остается четким, пронизанным неожиданной легкостью конструкции. Пространство в верхней части тела уступает место брюкам с завышенной талией. Лаконические драпировки и измененные пропорции в горошек и леопардовые принты придают современный характер знакомым мотивам, а уверенно смешанные полосы меняют традиционные представления о гармонии паттернов.

Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA

Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA

Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA

Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA

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