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Мужская коллекция Saint Laurent весна-лето 2024

13 июня 2023 21:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мужская коллекция Saint Laurent весна-лето 2024
Модель бренда Saint Laurent. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице Германии, Берлине, состоялся показ мужской коллекции весна-лето 2024 года элитного бренда Saint Laurent. Свое видение показал 41-летний бельгийско-итальянский модельер Энтони Ваккарелло.

Об этом сообщает издание Vogue UA.

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Подробности

Новая коллекция получила название "Каждый человек убивает то, что любит". В некоторых образах плечистые пиджаки в паре с узкими брюками дополняли сапоги на каблуке. Новый мужской сезон стал однозначным продолжением осенне-зимнего женского.

"Я начал строить коллекцию вокруг форм и силуэтов женской одежды, которую сейчас носят мужчины. Начал с чего-то очень классического, а затем поиграл с кодами мужества", — прокомментировал Ваккарелло.

Ключевой силуэт остается четким, пронизанным неожиданной легкостью конструкции. Пространство в верхней части тела уступает место брюкам с завышенной талией. Лаконические драпировки и измененные пропорции в горошек и леопардовые принты придают современный характер знакомым мотивам, а уверенно смешанные полосы меняют традиционные представления о гармонии паттернов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by SAINT LAURENT (@ysl)

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Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA
Мужская коллекция бренда Saint Laurent. Фото: Vogue UA

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды. Также мы рассказывали, что "король" шляп, дизайнер Руслан Багинский стал финалистом престижной премии.

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