Чоловік Анни Трінчер презентував спільну пісню з репером ХАСом: не обійшлось і без скандалу

Репер ХАС та блогер Олександр Волошин. Фото: менеджмент артистів

Чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен та блогер Олександр Волошин разом з репером ХАСом презентуваввідео на спільний трек "Сонце".

Відео доступне на YouTube-каналі Волошина.

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Подробиці

За словами ХАСа, знайомство з Олександром Волошиним відбулося під час одного заходу у Львові. Ідея створити спільну композицію в артистів виникла після творчої співпраці над попереднім треком Волошина "Біла ніч".

"Коли Сашко зрозумів, що йому заходить стиль, в якому я створюю пісні, то виникла ідея про дуетний трек. А чому би ні? Мушу зізнатися, що це напевно найшвидша в моїй історії реалізація творчого задуму, бо біт для цього треку ми написали за три години, а текст за один вечір", — прокоментував прем’єру репер ХАС (Назар Хассан).

Нещодавно Волошин розповідав в Instagram, що має проблеми зі здоров’ям, які також впливають на його психоемоційний стан. Тож в новій музичній відеороботі блогер передав свої переживання.

"Ми з хлопцями на студії накидали мотив приспіву зі словами. Показали ХАСу, а він через тиждень скинув вже готову пісню з його куплетами і додав дещо до приспіву. У мене на той момент була депресія, і як раз це відобразилося у тексті приспіву, який я виконую. Це і є мій стан за останні два місяці. У ХАСа більш глибокий сенс, про любов", — розповів Волощин.

Скандал навколо пісні

Втім релізу треку могло й не бути. За тиждень до прем’єри, коли артисти почали просувати уривок синглу "Сонце" у соцмережах, підписники ХАСа не зрозуміли його вибір артиста для дуету. В бік Олександра Волошина пішла хвиля хейту, на що блогер образився, оскільки репер ХАС прислухався до підписників і скасував прем’єру.

Та згодом виконавці порозумілися і все ж вирішили випустити трек та відео на розсуд слухачів.

Репер ХАС та блогер Олександр Волошин. Фото: менеджмент артистів

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