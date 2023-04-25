Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік Анни Трінчер презентував спільну пісню з репером ХАСом: не обійшлось і без скандалу arrow

Чоловік Анни Трінчер презентував спільну пісню з репером ХАСом: не обійшлось і без скандалу

25 квітня 2023 15:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чоловік Анни Трінчер презентував спільну пісню з репером ХАСом: не обійшлось і без скандалу
Репер ХАС та блогер Олександр Волошин. Фото: менеджмент артистів
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен та блогер Олександр Волошин разом з репером ХАСом презентуваввідео на спільний трек "Сонце".

Відео доступне на YouTube-каналі Волошина. 

Читайте також:

Подробиці

За словами ХАСа, знайомство з Олександром Волошиним відбулося під час одного заходу у Львові. Ідея створити спільну композицію в артистів виникла після творчої співпраці над попереднім треком Волошина "Біла ніч". 

"Коли Сашко зрозумів, що йому заходить стиль, в якому я створюю пісні, то виникла ідея про дуетний трек. А чому би ні? Мушу зізнатися, що це напевно найшвидша в моїй історії реалізація творчого задуму, бо біт для цього треку ми написали за три години, а текст за один вечір", — прокоментував прем’єру репер ХАС (Назар Хассан).

Нещодавно Волошин розповідав в Instagram, що має проблеми зі здоров’ям, які також впливають на його психоемоційний стан. Тож в новій музичній відеороботі блогер передав свої переживання.

"Ми з хлопцями на студії накидали мотив приспіву зі словами. Показали ХАСу, а він через тиждень скинув вже готову пісню з його куплетами і додав дещо до приспіву. У мене на той момент була депресія, і як раз це відобразилося у тексті приспіву, який я виконую. Це і є мій стан за останні два місяці. У ХАСа більш глибокий сенс, про любов", — розповів Волощин.

Скандал навколо пісні

Втім релізу треку могло й не бути. За тиждень до прем’єри, коли артисти почали просувати уривок синглу "Сонце" у соцмережах, підписники ХАСа не зрозуміли його вибір артиста для дуету. В бік Олександра Волошина пішла хвиля хейту, на що блогер образився, оскільки репер ХАС прислухався до підписників і скасував прем’єру. 

Та згодом виконавці порозумілися і все ж вирішили випустити трек та відео на розсуд слухачів.

Репер ХАС та блогер Олександр Волошин. Фото: менеджмент артистів

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національна музична премія YUNA оголосила 12 пісень українських артистів, які отримали нагороди. Також ми розповідали, що Павло Зібров пояснив причини нинішньої популярності артистів його покоління.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB