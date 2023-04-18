Пісні незламної України: премія YUNA оголосила переможців
У прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримали нагороди. Гасло цьогорічної премії — "Пісні незламної України".
Новини.LIVE розкаже детальніше про церемонію та переможців YUNA-2023.
Переможці премії
Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.
Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:
- 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- 2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran
- Місто Марії — Океан Ельзи
- Біля тополі — SHUMEI
- Пес Патрон — KARTA SVITU
- Біля серця — KOLA
- Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
- Чути гімн — SKOFKA
- Буде весна — Макс Барських
- Враже — Енджі Крейда
- Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс та The Kiffness
Учасники церемонії нагородження
Ведучими ефіру стали шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Спеціальною гостею оголошення стала співачка Камалія (KAMALIYA). Компанію їй склав пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, який є співзасновником премії. Зіркова пара днями оголосила про своє розлучення після 20 років шлюбу.
Відзначимо, що до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських артистів виступить 13 травня в фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що гурт Kalush Orchestra презентували кліп на дуетну пісню з відомим канадським репером.