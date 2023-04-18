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Пісні незламної України: премія YUNA оголосила переможців

18 квітня 2023 14:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пісні незламної України: премія YUNA оголосила переможців
Співведучий церемонії нагородження Національної музичної премії YUNA-2023, шоумен Володимир Остапчук. Фото: менеджмент премії YUNA
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримали нагороди. Гасло цьогорічної премії — "Пісні незламної України".

Новини.LIVE розкаже детальніше про церемонію та переможців YUNA-2023.

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Переможці премії

Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року. 

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

  • 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • 2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran 
  • Місто Марії — Океан Ельзи
  • Біля тополі — SHUMEI
  • Пес Патрон — KARTA SVITU
  • Біля серця — KOLA
  • Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  • Чути гімн — SKOFKA
  • Буде весна — Макс Барських
  • Враже — Енджі Крейда
  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
  • Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс та The Kiffness

Учасники церемонії нагородження

Ведучими ефіру стали шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Спеціальною гостею оголошення стала співачка Камалія (KAMALIYA). Компанію їй склав пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, який є  співзасновником премії. Зіркова пара днями оголосила про своє розлучення після 20 років шлюбу.

Співачка Камалія та пакистанській бізнесмен Мохаммад Захур. Фото: менеджмент премії YUNA
Учасники церемонії нагородження Національної музичної премії YUNA-2023. Фото: менеджмент премії YUNA

Відзначимо, що до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських артистів виступить 13 травня в фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що гурт Kalush Orchestra презентували кліп на дуетну пісню з відомим канадським репером.

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