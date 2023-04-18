Пісні незламної України: премія YUNA оголосила переможців

Співведучий церемонії нагородження Національної музичної премії YUNA-2023, шоумен Володимир Остапчук. Фото: менеджмент премії YUNA

У прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримали нагороди. Гасло цьогорічної премії — "Пісні незламної України".

Новини.LIVE розкаже детальніше про церемонію та переможців YUNA-2023.

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Переможці премії

Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії — Океан Ельзи

Біля тополі — SHUMEI

Пес Патрон — KARTA SVITU

Біля серця — KOLA

Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн — SKOFKA

Буде весна — Макс Барських

Враже — Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс та The Kiffness

Учасники церемонії нагородження

Ведучими ефіру стали шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Спеціальною гостею оголошення стала співачка Камалія (KAMALIYA). Компанію їй склав пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, який є співзасновником премії. Зіркова пара днями оголосила про своє розлучення після 20 років шлюбу.

Співачка Камалія та пакистанській бізнесмен Мохаммад Захур. Фото: менеджмент премії YUNA

Учасники церемонії нагородження Національної музичної премії YUNA-2023. Фото: менеджмент премії YUNA

Відзначимо, що до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських артистів виступить 13 травня в фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що гурт Kalush Orchestra презентували кліп на дуетну пісню з відомим канадським репером.